Türkiye’den 800 bin adet PCR ve 600 bin adet Antijen test kiti satın alınıyor

Bakanlar Kurulu, Koronavirüs ile mücadele kapsamında kullanılmak üzere toplamda 800 bin adet PCR test kiti ile 600 bin adet Antijen test kiti alınmasına karar verdi.

Bakanlar Kurulu, Koronavirüs ile mücadele kapsamında kullanılmak üzere toplamda 800 bin adet PCR test kiti ile 600 bin adet Antijen test kiti alınmasına karar verdi.

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren USHAŞ firmasından satın alınacak söz konusu test kitlerinin toplam maliyeti 28 milyon 490 bin 910 TL.

Test kitlerinin, Mart 2022'ye kadar belirli aralıklarla KKTC'ye ulaşması bekleniyor.