  • BIST 11157.72
  • Altın 2635.976
  • Dolar 33.0928
  • Euro 36.2337
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 39 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 39 °C
  • İstanbul 32 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKA2024 İktisadi ve Mali İşbirliği anlaşmasına onay

Türkiye'den 90 Kıbrıs gazisi KKTC'ye geliyor

» »
Kıbrıs Gazileri, Barış Harekatı'nın 50. yılında, uğruna savaştıkları toprakları gezecek.
Türkiye'den 90 Kıbrıs gazisi KKTC'ye geliyor

Türkiye Muharip Gaziler Derneğince belirlenen 90 Kıbrıs Gazisi için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünce 75. Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi'nde uğurlama programı düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde başlatılan Kıbrıs Harekatı 50. Yıl Dönümü Programı vesilesiyle gazilerle bir araya geldiği için duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Çalışma arkadaşlarının, programı büyük bir özveriyle hazırladığını aktaran Madak, gazilerin Kıbrıs ziyaretlerinin en güzel şekilde geçmesini temenni etti. Madak, şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki meclis, müze ve şehitlik ziyaretleri gibi pek çok etkinliği içeren bu program, Bakanlığımız ve Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda yürütülmektedir. Sizler için ne yapsak az. Sizler birlik ve beraberliğimizin, şanlı tarihimizin kahramanları, aziz milletimizin medarı iftiharısınız."

- "Savaşa sevinerek gittik"

Programa katılan 70 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ahmet İsmailoğlu, 50. Piyade Alayı'nda göreve başladığını ve alay komutanının 2. gün şehit olduğunu anlattı.

İsmailoğlu, "Savaşa sevinerek gidilir mi? Evet biz gittik. Çok güzel bir duyguyu, Kıbrıs'a giderek tekrar yaşayacağız." dedi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda "TCG Kocatepe Gemisi"nde görev yaptığını belirten Gazi Cemil Yaralı da "Bu devletin, bu bayrağın altında olduğumuz müddetçe her zaman savaş uğruna devletimiz uğruna canımızı seve seve veririz." diye konuştu.

Programın ardından gaziler, Türkiye Muharip Gaziler Derneği'ne geçti. Gaziler burada kendilerini uğurlamak üzere gelen devlet himayesindeki çocuklarla görüştü.

Bir süre sonra otobüslere binen gaziler, Saray Engelsiz Yaşam ve Bakım Rehabilitasyon Merkezi Mehteran Takımı ve çocuklar eşliğinde uğurlandı.

Gaziler önce Mersin'e gidecek, ardından gemiyle Kıbrıs'a hareket edecek.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Töre: 20 Temmuz bizim için bayramdır17 Temmuz 2024 Çarşamba 16:24
  • 20 Temmuz’da Resmi Geçit Töreni dolayısıyla tören güzergahı trafiğe kapatılacak17 Temmuz 2024 Çarşamba 16:23
  • Araç yan yattı: Kazada 1 yaralı17 Temmuz 2024 Çarşamba 16:22
  • Evde baskın yediler: Uyuşturucudan 2 tutuklu17 Temmuz 2024 Çarşamba 16:20
  • 4 kaçak daha yakalandı17 Temmuz 2024 Çarşamba 16:19
  • Girne’den acı haber... 35 yaşındaki genç hayatını kaybetti17 Temmuz 2024 Çarşamba 16:16
  • Ombudsman Varol: Nakil dışı görevlendirmelerde yetki aşımı yapıldı17 Temmuz 2024 Çarşamba 15:45
  • CMIRS anketi: CTP ve Tufan Erhürman seçmenlerin yüzde 30’dan fazlasının tercihi17 Temmuz 2024 Çarşamba 11:48
  • Haziran 2024 tarihin en sıcak haziranı!17 Temmuz 2024 Çarşamba 11:47
  • Türkiye devletinin zirvesinden KKTC’ye “50. yıl çıkarması”17 Temmuz 2024 Çarşamba 11:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti