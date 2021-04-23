Türkiye’den AB ülkelerine iltica başvuruları beş yılda yüzde 500 arttı

2015 ile 2020 arasında Türkiye’den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine iltica başvuruları yüzde 506 seviyesinde arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) 2020 yılında koruma statüsü verilen sığınmacı verilerini açıkladı.

2015 yılında Türkiye’den toplam 2 bin 995 kişi AB ülkelerinden iltica talebinde bulundu. 2020’de ise bu sayı 18 bin 145’e kadar çıktı.

Kabul oranları da arttı

Yıllara göre kabul oranları şöyle:

2016’da yüzde 21

2019’da yüzde 51

2020’de yüzde 43

İltica başvurularına ret alanlar itiraz ederek kararı bir üst mahkemeye yani temyize taşıdı.

Bu sayı da yılları içinde katlanarak arttı.

2016’da 1700 kişi kararı temyize taşırken, 2019’da bu sayı 5 bin 870’i buldu. 2020’de ise 5400 kişi temyize gitti.

Temyizle beraber kabul oranı 2016’da yüzde 15, 2020’de yüzde 25’in üstünde arttı.

Türklerin en çok gitmek istediği ülke Almanya

Türklerin yüzde 51’i Almanya’ya iltica talebinde bulundu. İltica talebinde bulunanların yüzde 54,6’sı da kabul edildi.

Dünya genelinde ise AB ülkelerinin 2020’de koruma statüsü verdiği sığınmacı sayısı 281 bini buldu.

Bu sayı 2019’da 295 bin 600’dü.

AB 128 bin kişiye mülteci statüsü verirken, 81 binine insani koruma, 72 binine ise ikincil koruma verdi.

En fazla Almanya koruma sağladı

Ülkelerin sığınma talebine sağladığı koruma sayıları şöyle:

Almanya 91 bin kişi

İspanya 51 bin kişi

Yunanistan 36 bin kişi

Fransa 29 bin kişi

İtalya 21 bin kişi

En çok Suriyelilere koruma sağlandı

AB ülkelerinin en çok koruma sağladığı ülke 74 bin 700 kişiyle Suriyeliler oldu. Bu sayı toplamın yüzde 27’sini oluşturuyor.

Suriye’den sonra yüzde 17 ile Venezuela yüzde 15 ile Afganistan geliyor.

Koruma statülerinin yüzde 3’ü ise Türkiye vatandaşlarına verildi.