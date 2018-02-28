  • BIST 118.951
  • Altın 161,101
  • Dolar 3,7995
  • Euro 4,6396
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul -2 °C
  • Ankara -1 °C
FLAŞ HABERUçaner: 3 yaralının da şuurları açık

Türkiye'den ABD'ye "ateşkes" tepkisi

»
Türkiye'den ABD'ye "ateşkes" tepkisi
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Suriye'deki ateşkesin Afrin'i de kapsadığı yönündeki açıklamasına tepki gösterdi, "BM kararı çarpıtılıyor" dedi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in Afrin operasyonuyla ilgili Ankara'ya BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye'deki ateşkes kararını hatırlattığı sözlerine yanıt verdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Nauert'in Suriye'de insani duruma ilişkin 2401 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararıyla ilgili Türkiye'ye yaptığı atıf hakkındaki soru üzerine, "ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün söz konusu BM Güvenlik Konseyi kararının 'Türkiye tarafından iyi okunması gerektiği' yönündeki ifadeleri, her türlü temelden yoksundur ve kararın odak noktasını anlayamadığını ya da bu odağı çarpıtmak istediğini göstermektedir" dedi.

Nauert, Afrin'de YPG'ye karşı harekat düzenleyen Türkiye'ye, Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesinin oy birliğiyle kabul ettiği ateşkes tasarısını "iyice okuma" tavsiyesinde bulunmuştu.

Günlük basın toplantısında konuşan Nauert  Türkiye'nin Afrin harekatının ateşkes kapsamında olup olmadığı" sorusuna verdiği yanıtta, "Türkiye bu mutabakatı iyice ve yeniden okumalı. Karar, 30 gün boyunca Suriye'nin her tarafında ateşkesi öngörüyor. Türkiye'ye, Güvenlik Konseyi'nin aldığı ateşkes kararını yeniden okumalarını tavsiye ederiz" demişti.

"Kararda Afrin'den bahsedilmiyor"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy ise kararda atıf yapılan, insani durumun endişe yarattığı yerler arasında Afrin'den bahsedilmediğini belirtti.

Aksoy, "Zira Afrin'de cereyan eden, kararda kastedilen şekilde sivil-terörist ayrımı gözetmeyen bir çatışma değil, Suriye'nin bütünlüğünü ve Türkiye'nin milli güvenliğini hedef alan terörist örgütlere karşı yürütülen bir mücadeledir. Türkiye, Suriye'deki çatışmaların taraflarından biri değildir. Türkiye, Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda BM Şartı'nın 51. maddesi temelinde meşru müdafaa hakkını kullanmaktadır" dedi.

ABD tarafını Güvenlik Konseyi kararını çarpıtmakla suçlayan Aksoy, "ABD'nin de teröristlere destek veren açıklamalar yapmak yerine rejimin masum sivil insanlara saldırılarını durdurmaya odaklanmasını tavsiye ederiz" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Türkiye'de yolsuzluk algısı artmaya devam ediyor26 Şubat 2018 Pazartesi 10:54
  • "Türkiye'de 1 milyon öğrenci tarikatların elinde; aileler, fakirlikten çocuklarını cemaatlere teslim ediyor"25 Şubat 2018 Pazar 13:17
  • Türkiye: "ABD'nin Kudüs kararı son derece kaygı verici"25 Şubat 2018 Pazar 10:15
  • TC Dışişleri Bakanlığı: "BMGK kararını memnuniyetle karşılıyoruz"25 Şubat 2018 Pazar 09:15
  • Senaryo krizi: Netflix’in ilk Türk dizisi yıl sonuna kaldı24 Şubat 2018 Cumartesi 13:47
  • Bir garip firar girişimi: Kaçmaya çalışan tutuklu hakimin odasına düştü24 Şubat 2018 Cumartesi 13:42
  • Sarraf'ın avukatları istifa etti23 Şubat 2018 Cuma 10:21
  • Muhalefet Cumhur İttifakı'na karşı ne yapacak?22 Şubat 2018 Perşembe 18:07
  • Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Şam ile temasımız yok"21 Şubat 2018 Çarşamba 17:43
  • 'Asansörde halvet olabilir' demişti! Bir skandal açıklama daha21 Şubat 2018 Çarşamba 15:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti