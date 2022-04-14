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Türkiye’den ABD’ye: Külliyen reddediyoruz

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Türkiye, ABD Dışişleri Bakanlığı Tarafından Yayımlanan 2021 Türkiye İnsan Hakları Raporu'na tepki gösterdi.
Türkiye’den ABD’ye: Külliyen reddediyoruz

TC Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 2021 Türkiye İnsan Hakları Raporu hakkında açıklamada bulundu.

Raporda Türkiye hakkında asıl iddiaların yer aldığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı;

*ABD Dışişleri Bakanlığının 12 Nisan 2022 tarihinde yayımladığı 2021 İnsan Hakları Raporu'nda ülkemiz hakkında yer verilen asılsız iddiaları talihsiz buluyor ve külliyen reddediyoruz.

“ESEFLE KINIYORUZ”

*Ülkemizin PKK/YPG, FETÖ, DEAŞ ve DHKP-C başta olmak üzere terörizmin her türüne karşı yürüttüğü mücadelenin ABD tarafından halen idrak edilememiş olmasını esefle karşılıyoruz.

*15 Temmuz hain darbe girişiminin faili FETÖ'nün yalanlarının raporda geniş yer bulması, ortaya koyduğumuz tüm somut delillere rağmen, ABD'nin göz yumduğu bu terör örgütünün propagandasına alet olmaya devam ettiğini göstermektedir.

*Raporda, PKK'nın terör örgütü olduğunu göz ardı eden ve terörle bağlantılı çevrelerin söylemlerine destek mahiyetindeki iddialara yer verilmesi de keza kabul edilemezdir.

*Önceki raporlar bağlamında da vurguladığımız gibi, ülkemizin insan haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik iradesi tamdır. Uluslararası insan hakları mekanizmaları ile işbirliğimiz, 2019 Yargı Reformu Stratejisi ve 2021 İnsan Hakları Eylem Planı bu iradenin somut göstergelerinden sadece bazılarıdır.

*ABD'yi insan hakları konusunda kendi siciline odaklanmaya ve terörizmle mücadele gerekçesi altında başka terörist grupların uzantılarıyla tesis ettiği ortaklıkları sonlandırmaya davet ediyoruz.

*Türkiye kendi vatandaşları ile evsahipliği yaptığı milyonlarca kişinin haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir.

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