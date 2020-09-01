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Türkiye’den ABD’ye sert tepki: Barış ortamını zehirleyen bir karar

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, ‘ABD’nin (Rumlara silah ambargosunu kaldırarak) barış ortamını zehirleyen bir karara imza atması müttefiklik ruhuyla bağdaşmamaktadır’ denildi.
Türkiye’den ABD’ye sert tepki: Barış ortamını zehirleyen bir karar

TC Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Rumlara silah ambargosunu kaldırmasıyla ilgili sert bir açıklamada bulundu. Bakanlık’tan yapılan açıklamada, ‘ABD’nin (Rumlara silah ambargosunu kaldırarak) barış ortamını zehirleyen bir karara imza atması müttefiklik ruhuyla bağdaşmamaktadır’ denildi.

TC Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Kıbrıs Rumlarına silah ambargosunu kaldırma kararını gözden geçirmemesi halinde mukabil adımlar atılacağını bildirdi.

Dışişleri’nden, ABD’nin Rum Kesimi’ne silah ambargosunu kaldırması hakkında yapılan açıklama şu şekilde:

ABD’nin Kıbrıs Rum Yönetimine yönelik silah ambargosunun kaldırılması yönünde bugün (1 Eylül) açıkladığı karar Ada’daki iki halk arasındaki eşitliği ve dengeyi yok saymaktadır.

Bu kararın Kıbrıs meselesinin çözüme kavuşturulması yönündeki çabaları olumsuz etkileyeceği de muhakkaktır. Doğu Akdeniz’de gerginliğin azaltılması amacıyla çaba harcanan bir dönemde, ABD’nin bölge barış ve istikrar ortamını zehirleyen bu tür bir kararın altına imza atması müttefiklik ruhuyla da bağdaşmamaktadır.ABD’nin bu kararını gözden geçirmesini, bölgede barış ve istikrarın tesisi için mevcut çabalara destek vermesini bekliyoruz. Aksi takdirde Türkiye, garantör ülke olarak, hukuki ve tarihi sorumluluğuna uygun olacak şekilde Kıbrıs Türk halkının güvenliğini garanti altına alacak gerekli mukabil adımları kararlılıkla atacaktır.’

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