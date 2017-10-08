Türkiye'den ABD'ye Vize misillemesi, ABD vatandaşlarının vizeleri askıda

Türkiye de vize misillemesi yaparak, ABD vatandaşlarının vize başvurularını askıya aldı.

ABD Büyükelçiliği resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'den yapılan vize başvurularının askıya alındığını bildirdi. Bu kararın ardından flaş bir son dakika haberi ajanslara düştü. Türkiye de vize misillemesi yaparak, ABD vatandaşlarının vize başvurularını askıya aldı.

Büyükelçiliğin açıklamasında kararın gerekçesi olarak, 'Son zamanlarda yaşanan olaylar, ABD Hükümeti'ni, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin ABD misyonunun tesisleri ve personelinin güvenliğine ilişkin taahhütlerini yeniden değerlendirmek zorunda bırakmıştır. Söz konusu değerlendirme sürecinde, Büyükelçiliğimiz ve Konsolosluklarımıza gelen ziyaretçi sayısını en aza indirgemek amacıyla, şu andan itibaren geçerli olmak üzere, Türkiye'deki tüm ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetleri askıya alınmıştır' satırlarına yer verildi.

Açıklamada kararın süresi hakkında bir ayrıntıya yer verilmedi.



Geçtiğimiz günlerde güvenlik güçleri, ABD Başkonsolosluğu'nda görevli irtibat görevlisi M.T'yi gözaltına almış, M.T. çıkarıldığı mahkeme tarafından "Siyasi ve askeri casusluk, Anayasal düzeni bozmaya teşebbüs,Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.



Bu gelişmenin ardından ABD Büyükelçisi John Bass, İstanbul Konsolosluğunda bir grup gazeteciyle bir araya gelerek açıklamalarda bulunmuştu. Bass, casusluk suçlaması ve tutuklama ile ilgili olarak hükümete yakın basın organlarının yaptığı yayından rahatsızlığını dile getirmiş ve hükümetten “bazı isimlerin intikam peşinde” olduğunu da iddia etmişti.



Dün akşam saatlerinde ise ajanslar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson'un telefon görüşmesi yaptığını duyurmuşlardı. Görüşme talebi ABD tarafından gelmiş ancak görüşmeye dair ayrıntılara yer verilmemişti.

GÖÇMEN OLMAYAN VİZE HİZMETLERİ' NELERİ İÇERİYOR?

ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, 'göçmen olmayan vize hizmetlerinin' askıya alındığı belirtiliyor. Göçmen olmayan vizeler, turistik, iş, geçici çalışma, eğitim veya tıbbi tedavi amacıyla ABD'ye geçici olarak gitmek isteyen kişilere yönelik.