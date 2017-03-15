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Türkiye'den AB'ye Hollanda tepkisi: Algı çarpıtması yapılıyor

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Türkiye'den AB'ye Hollanda tepkisi: Algı çarpıtması yapılıyor
Türk Dışişleri Bakanlığı, Hollanda ile yaşanan krizde Türkiye'yi eleştiren AB açıklamalarının 'basiretsiz olduğunu ve bir değer taşımadığını' belirtti.

Bakanlık AB'yi, temel hak ve özgürlükleri seçici olarak uygulamakla eleştirdi.

Hollanda, Cumartesi günü Türk seçmenlerle buluşmak üzere Rotterdam'a giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Bakan Kaya'nın inişlerine izin vermemişti. Kaya, iniş izninin iptal edilmesinin ardından karayoluyla Hollanda'ya geçmişti.

Rotterdam'daki Türkiye Başkonsolosluğu'na gitmek isteyen Kaya'ya Hollanda polisi izin vermemiş ve "persona non grata" (istenmeyen kişi) ilan edilen Türk bakan, Almanya'ya sınır dışı edilmişti.

Karşılıklı açıklamalarla devam eden krizde son olarak Türkiye, Hollanda ile üst düzey resmi görüşmelerin askıya alındığını açıkladı.

'ABdemokratik değerleriseçici olarak uyguluyor'

Türk Dışişleri Bakanlığı, krizde Hollanda'nın yanında duran AB'yi de eleştirdi.

Bakanlık tarafından yapılan çıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Son günlerde ülkemiz ve bazı AB üyesi ülkeler arasında yaşanan gelişmelere ilişkin olarak AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Müzakerelerinden sorumlu Komiser Johannes Hahn tarafından dün (13 Mart) yapılan açıklamanın yanlış değerlendirmeler içerdiği ve farklı gündemleri birleştirip algı çarpıtması yapmaya çalıştığı görülmektedir.

"AB'li muhataplarımız demokratik değerleri, temel hak ve özgürlükleri ancak seçici olarak uygulamakta ve sorunların çözümü için diyalog kanallarını tavsiye ederken, ülkemizin ciddi bir yaklaşımla Hollanda'nın aksine diplomasiden ve hukuktan sapmadan izlediği siyaseti görmezden gelmeyi tercih etmektedir.

"Tüm bu sebeplerden dolayı, AB'nin bu basiretsiz açıklaması ülkemiz için bir değer taşımamaktadır."

Avrupa Birliği (AB), Hollanda ile diplomatik gerilimin artarken 'Nazi açıklamaları' sonrası Türkiye'ye "aşırı açıklamalardan' uzak durması çağrısı yapmıştı.

Avrupa Komisyonu'nun yaptığı açıklamada, "AB Türkiye'ye durumun daha da gerilmesine neden olabilecek aşırı açıklama ve eylemlerden kaçınması çağrısı yapıyor" ifadeleri yer almıştı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş Pazartesi günü, Hollandalı diplomatların resmi ziyaretler için Türkiye'ye gelmesinin engelleneceğini söylemiş ve "Hollanda yaptıklarını telafi edene kadar üst düzey ilişkilerin askıya alınması kararlaştırıldı" demişti.

Hükümet Sözcüsü, şu an izinli olarak Lahey'de bulunan Hollanda'nın Ankara Büyükelçisinin de Türkiye'ye dönüşüne izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

Alınan kararlar kapsamında Hollanda'dan Türkiye'ye yapılacak diplomatik uçuşlara da yasak getirildi.

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