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Türkiye'den AB'ye sondaj yaptırımı tepkisi: Tehditlere boyun eğmeyeceğiz

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Türkiye, Avrupa Birliği'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle Ankara'ya yaptırım uygulamak için hazırlıklara başlamasına tepki gösterdi.
Türkiye'den AB'ye sondaj yaptırımı tepkisi: Tehditlere boyun eğmeyeceğiz

TC Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemizin tehditlere boyun eğerek, Doğu Akdeniz'deki haklarından geri adım atmasını ummak beyhude bir beklentidir. Bu itibarla Doğu Akdeniz'deki arama ve sondaj faaliyetlerimize aynı şekilde devam edeceğimizden kimse şüphe duymamalıdır." denildi. 

Ankara'nın yanıtında, "Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız ile KKTC’nin hak ve çıkarlarını, Avrupa Birliği’nin tüm izan dışı adımlarına rağmen korumaktan vazgeçmeyeceğimiz daha önce de defalarca ve kuvvetle vurgulanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

TC Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin haklarının tek taraflı olarak gasp edildiğini ima ettiği açıklamasında, AB’nin, Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine başladıktan sonra iyi komşuluk ilkesine saygı gösterilmesine atıfta bulunmasını "ironik" olarak yorumladı.

"MAL VARLIKLARI DONDURULACAK, SEYAHAT YASAĞI GETİRİLECEK"

AB dışişleri bakanları bugün, Türkiye'nin Kıbrıs adası açıklarındaki sondaj faaliyetleri nedeniyle Ankara'ya uygulanması öngörülen yaptırımlar için yol haritası üzerinde uzlaşıldığını duyurmuştu.

Bakanların açıklamasında, "Söz konusu taslak, Doğu Akdeniz'de yasa dışı sondaj çalışmalarına dahil olan şahıs ve kurumların mal varlıklarının dondurulmasının ve seyahat yasağı getirilmesinin önünü açmıştır." denildi.

Yaptırım uygulanması öngörülen isim ve kurumlar ise henüz belirlenmedi. Konuya yakın kaynaklara göre listede sondaj gemilerinin kaptanları ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubu komutanların olması bekleniyor. Diplomatlara göre ekim ayında alınan ve hayata geçirilmesi için bugün düğmeye basılan yaptırım kararının aşamalı olarak ilerlemesi, Türkiye'ye AB'nin 'yasa dışı' olarak tanımladığı sondaj çalışmalarını sonlandırması için fırsat tanıyor

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