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Türkiye’den AP’nin KKTC Kararına Tepki

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TC Dışişleri Bakanlığı, “Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nun ülkemiz ve KKTC hakkında kabul ettiği bağlayıcı olmayan tavsiye kararını tümüyle reddediyoruz” açıklamasını yaptı.
Türkiye’den AP’nin KKTC Kararına Tepki

TC Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, AP Genel Kurulunda, Kapalı Maraş’a ve Kıbrıs meselesine ilişkin kabul edilen karar hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Sözcü Aksoy, “AP Genel Kurulunun, ülkemiz ve KKTC hakkında kabul ettiği bağlayıcı olmayan tavsiye kararını tümüyle reddediyoruz” dedi. “Kıbrıs meselesinin çözümüne yapıcı bir katkıda bulunması mümkün değildir” Bu  konuda, KKTC Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamayı bütünüyle desteklediklerinin altını çizen Aksoy, şunları söyledi: “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) dikte ettirdiğinden şüphe duyulmayan bu karar, AP’nin Kıbrıs meselesi konusunda gerçeklerden ne kadar kopuk ve önyargılı olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

Bu yaklaşım ve zihniyeti muhafaza etmeleri halinde Avrupa Birliği (AB) organlarının Kıbrıs meselesinin çözümüne yapıcı bir katkıda bulunması mümkün değildir. Türkiye-AB ilişkilerinin Kıbrıs sorunuyla rehin alınması ne AB’nin genel çıkarlarına, ne Kıbrıs sorununun çözümüne ne de komşuluk ilişkilerinin iyileştirilmesine hizmet etmektedir.”

Müzakere çabaları sürecek Hami Aksoy, AP’yi ve AB’yi, Kıbrıs adasındaki gerçeklerle yüzleşmeye, Kıbrıs Türk halkının varlığını dikkate almaya ve AB’nin Nisan 2004’te Kıbrıs Türklerine verdiği taahhütleri yerine getirmeye davet ettiklerini belirtti.

Türkiye’nin, hem kendi hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını hiçbir tehdit ve şantaja boyun eğmeden kararlılıkla korumaya devam edeceğinin altını çizen Aksoy, Türkiye’nin aynı zamanda diyalog ve müzakere çabalarını da sürdüreceğini söyledi. AP, Kıbrıs’ta kapalı Maraş’ın bir kısmının açılması kararından geri dönülmesini, Kıbrıs sorununun iki toplumlu, iki bölgeli federasyon temelinde çözümünü hedefleyen müzakerelerin yeniden başlatılmasını, AB’nin Türkiye’ye yaptırım uygulamasını istemişti.  

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