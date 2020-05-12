Türkiye'den Arnavutluk ve Makedonya'ya tıbbi yardım

Ankara, yeni tip koronavirüs salgınından etkilenen ülkelerden Arnavutluk ve Makedonya'ya tıbbi yardım gönderdi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Türkiye, Makedonya'ya 75 bin cerrahi maske, 10 bin nitril eldiven, 10 bin koruyucu tulum, 2 bin koruyucu gözlük, 2 bin N149 maske; Arnavutluk'a 75 bin cerrahi maske, 4 bin nitril eldiven, 2 bin tulum ve 2 bin koruyucu gözlük gönderdi.

Kızılay tarafından hazırlanan malzemeler, Etimesgut Askeri Havaalanı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait uçağa yüklendi. Yüklemenin tamamlanmasının ardından uçak, Arnavutluk ve Makedonya'ya hareket etti.

Uğurlama töreninde bulunan Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, Türk Kızılay olarak yardım gönderdikleri ülke sayısının 17'ye yükseldiğini bildirdi.