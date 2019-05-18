Türkiye’den Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne muhtıra

Kıbrıslı Rum göçmenlerin ise Avrupa Konseyi’ne mektup göndererek, kuzeyde bulunan taşınmazlarının kullanım kaybından dolayı Türkiye’nin ödemekle yükümlü olduğu tazminatın, bu taşınmazların mülkiyet rejiminde herhangi bir değişikliğe yol açmadığını vurguladı.

Alithia ve diğer gazeteler, Türkiye’nin, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne gönderdiği muhtırayla Kıbrıslı Rum göçmenlerin mektubuna geniş bir biçimde yer verdi.

Gazete, Türkiye’nin, 4’üncü hükümetler arası başvurusunun boyutlarıyla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararları hakkındaki konunun incelenmesi çerçevesinde, Kıbrıslı Rumların mülkiyet haklarının ele alınacağı 4-6 Haziran’daki toplantı ışığında, muhtırasını Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi önüne koyduğunu yazdı.

Habere göre, Türkiye, Bakanlar Komitesi’nden, mülklerin olası yasa dışı satışı ve bunlardan faydalanılmasını göğüsleyen KKTC’deki mevcut tedbirlerin, konuların kapanması için etkili(sonuç verici) olduğunu teyit etmesini istedi.

Türkiye ayrıca Bakanlar Komitesi’nden, Loizidu davasında kişisel tedbirlerin gözlemlenmesinin sona erdirilmesi için nihai karar taslağı hazırlaması; Evgenias Mihailidu Developments Ltd, Mihail Timviu ve Aleksandru davalarındaki nihai kararların benimsemesi; Ksenidi-Aresti grubundaki geriye kalan davalardaki başvuru sahiplerini, Taşınmaz Mal Komisyonu’na havale etmesi için sekreterliğe talimat vermesini talep etti.

KIBRISLI RUM GÖÇMENLERDEN MEKTUP

Habere göre, Kıbrıslı Rum göçmenler ise avukatları Ahilleas Dimitriadis aracılığıyla Avrupa Konseyi’ne gönderdikleri mektupta Kuzey’deki taşınmazlarının kullanım kaybı için Türkiye’nin ödemekle yükümlü olduğu tazminatın, mülkiyet rejiminde herhangi bir değişikliğe yol açmadığını vurguladı.

Gazete, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 4-6 Haziran’daki toplantıda yeniden inceleyeceği “Ksenidi-Aresti” toplu davasına dahil olan davaların söz konusu olduğunu yazdı.

Mektupta, Türkiye’nin tazminat ödemekle yükümlü olmasına karşın Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi kararlarını görmezden gelmeye devam ettiği de iddia edildi.

Kıbrıslı Rum göçmenlerin gönderdiği mektupta AİHM önünde askıda olan 40 davanın bulunduğuna da dikkat çekildi.

Öte yandan Haravgi gazetesine göre, Türkiye Strazburg’a gönderdiği ayrı mektupta ise Ksenidi-Aresti grup davalarını, KKTC makamları tarafından sunulan tekliflere havale ederken taleplerini, kullanım kaybını çözümleyecek Taşınmaz Mal Komisyonu önünde istemelerine de atıfta bulundu.