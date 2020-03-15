Türkiye'den Avrupa ülkelerine uçuşlar 17 Nisan'a kadar durduruluyor

Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç, Hollanda'ya uçuşlar yarın saat 08.00'den 17 Nisan'a kadar durdurulacağını açıkladı.
2019’un Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada hızla yayılan salgın önceki gün (11 Mart) Türkiye'de de görülmüştü. Gece yarısı düzenlediği basın toplantısında ilk vakayı açıklayan Sağlık Bakanı Koca, hastanın ve çevresinin karantina altında tutulduğunu belirtmiş ancak hangi ilde bulunduğu bilgisini vermemişti.
Bakan Koca, bugün yaptığı açıklamada Türkiye'deki vaka sayısının 5'e yükseldiğini duyurdu.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.