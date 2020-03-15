  • BIST 95.605
  • Altın 311,554
  • Dolar 6,3098
  • Euro 7,0130
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Türkiye'den Avrupa ülkelerine uçuşlar 17 Nisan'a kadar durduruluyor

»
Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı önlem amaçlı alınan seyahat yasağının kapsamı genişletildi.
Türkiye'den Avrupa ülkelerine uçuşlar 17 Nisan'a kadar durduruluyor

Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç, Hollanda'ya uçuşlar yarın saat 08.00'den 17 Nisan'a kadar durdurulacağını açıkladı.

2019’un Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada hızla yayılan salgın önceki gün (11 Mart) Türkiye'de de görülmüştü. Gece yarısı düzenlediği basın toplantısında ilk vakayı açıklayan Sağlık Bakanı Koca, hastanın ve çevresinin karantina altında tutulduğunu belirtmiş ancak hangi ilde bulunduğu bilgisini vermemişti.

Bakan Koca, bugün yaptığı açıklamada Türkiye'deki vaka sayısının 5'e yükseldiğini duyurdu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Liderler zirvesine koronavirüs önlemi14 Mart 2020 Cumartesi 11:50
  • Türkiye'den 9 Avrupa ülkesine yasak: Girişler bu sabah itibarlıyla yasaklandı14 Mart 2020 Cumartesi 10:48
  • T.C. İçişleri Bakanlığından 81 İl Valiliği ve Hudut İdare Mülki Amirliklerine Genelge14 Mart 2020 Cumartesi 00:00
  • Erdoğan, Merkel ve Macron'un katılacağı İstanbul göçmen zirvesi, telekonferansla yapılacak13 Mart 2020 Cuma 20:32
  • Konya’da Afgan göçmene saldırı: “Siz buraya koronavirüs mü getiriyorsunuz?” diyerek bıçakladı13 Mart 2020 Cuma 20:15
  • Türkiye'de Diyanet'ten 'izin' çıktı: Temizlik amacıyla alkol caizdir13 Mart 2020 Cuma 19:41
  • Dilipak: Bu virüslere karşı en iyi korunma yolu kenevir13 Mart 2020 Cuma 19:23
  • Diyarbakır Müftü Yardımcısı: Virüsü Allah'tan bir nimet olarak görüyorum13 Mart 2020 Cuma 19:17
  • Şeyma Subaşı'nın İtalyan sevgilisine 'koronavirüs' soruşturması: 14 gün kuralına uymadı13 Mart 2020 Cuma 19:09
  • Türkiye’de korona virüs vakası 5’e yükseldi!13 Mart 2020 Cuma 18:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti