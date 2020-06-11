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Türkiye'den Avrupa'ya uçuşlar başladı...Biletler el yakıyor

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Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 2,5 aydır gerçekleştirilemeyen yurtdışı uçuşları kısıtlamalı olarak yeniden başladı. Ancak bilet fiyatları el yakıyor.
Türkiye'den Avrupa'ya uçuşlar başladı...Biletler el yakıyor

Küresel koronavirüs salgını nedeniyle 28 Mart'tan itibaren durdurulan uluslararası uçuşlar kademeli olarak yeniden başlatıldı. Türk Hava Yolları ve Lufthansa ortak kuruluşu SunExpress bu sabah Türkiye ve Almanya'dan karşılıklı seferler gerçekleştirdi. Anadolu Jet 11 Haziran, Pegasus 16 Haziran, Corendon ise 26 Haziran'dan itibaren Avrupa uçuşlarına başlayacaklarını açıkladılar

Adının açıklanmasını istemeyen bir havayolu çalışanı DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, "Bugünden itibaren Avrupa'dan Türkiye'ye, Türkiye'den de  Avrupa'ya uçuşlar başladı, ancak daraltılmış bir tarife uygulanıyor" dedi.

SunExpress, Almanya'nın Düsseldorf Havaalanından Türkiye'deki destinasyonlara Haziran ayında günde 6 sefer planlanmışken mevcut durum nedeniyle sadece haftada 5 sefer gerçekleştirebiliyor.

Ticari ve turistik vize ile uçuşa izin yok

SunExpress'in acentelerine yolladığı bir yazıya göre, Türkiye'ye hukuki bir engeli olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin vatandaşlarının uçmalarına izin veriliyor. Aynı metinde, Türkiye çıkışlı uçaklara sadece AB vatandaşları ile bu ülkelerde çalışma ve oturma izni olanların kabul edilecekleri belirtilerek, ticari ve turistik vize ile yeşil pasaportluların uçuşuna izin verilmeyeceği kaydedildi.

Yolculara da uyarılarda bulunan havayolu şirketi, yolcuların uçuştan 3 veya 4 saat önce havalimanına gelmelerini, havalimanlarında ve uçuş sırasında maske takmalarını ve sosyal mesafe ile hijyen kurallarına dikkat etmelerini istedi.

Yüksek bilet fiyatları

Almanya'nın Essen kentinde seyahat acentesi işleten Halil Yalçın,  uçak seferlerinin başlamasının  Almanya'da yaşayan Türkler tarafından memnuniyetle karşılandığını söyledi.

DW Türkçe'ye konuşan Yalçın, "Ancak uçak biletlerinin fiyatları aşırı yüksek. Müşterilerimizin sevinci kursaklarında kalıyor" dedi.

THY'nin Almanya'dan İstanbul'a tek yön biletlerinin 800 euroyu bulduğunu söyleyen Yalçın, özel şirketlerin de Anadolu uçuşları için ortalama 500 euro talep ettiklerini belirtti.

"Şu dönemde en çok emekliler Türkiye'ye gidiyor, ama fiyatları duyunca bilet almaktan vazgeçiyorlar" diye konuşan Yalçın, dar gelirlilerin bu koşullarda Türkiye'ye gitmelerinin neredeyse imkansız olduğunu sözlerine ekledi.

Yalçın, erken rezervasyon yaptırarak ucuza bilet alan yolcularından önemli bir kısmının pandemi nedeniyle seyahat etmekten çekindiklerini ve biletlerini iptal ettirmek istediklerini belirterek, "Ama şirketler aşırı yüksek iptal kesintileri yapıyor. Mesela bir müşterim Aralık ayında bilet almıştı, ailece 1500 euroya. İptal ettirmek istedi, 238 euro iade gösterdi sistem. 1000 eurodan fazla zarar. Ama THY için geçerli değil bu uygulama" diye konuştu.

Almanya'da oturan ancak salgın nedeniyle Türkiye'den dönemeyen  çok sayıda yolcusunun da olduğunu ifade eden Yalçın, aylardır dönmeyi bekleyen insanların artık dönebileceklerini söyledi.

Bakan açıklamıştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu geçen hafta yaptığı açıklamada, 10 Haziran'dan itibaren kademeli olarak dış hat uçuşlarının başlayacağını duyurmuştu.

"Dış hat uçuşlarının karşılıklı açılması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Avusturya, Litvanya, Sırbistan, Kazakistan, Arnavutluk, Belarus, Birleşik Arap Emirlikleri, Moldova, Özbekistan, Ukrayna, Fas, Ürdün, Sudan ve İtalya ile mutabakat sağladık" diyen Karaismailoğlu, kademeli olarak başlatılacak dış hat uçuşlarını şöyle sıralamıştı:

"10 Haziran'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bahreyn, Bulgaristan, Katar, Yunanistan; 15 Haziran'da Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Çekya, Hırvatistan, Hong Kong, İsviçre, Japonya, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Singapur, Slovenya, Tacikistan; 20 Haziran'da Hollanda, Kazakistan; 22 Haziran tarihi itibariyle Arnavutluk, Bosna Hersek, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Güney Kore, İrlanda, Karadağ, Kırgızistan, Letonya, Lüksemburg, Norveç, Slovakya; 25 Haziran'da Belçika."

Anadolu Jet 11 Haziran'dan itibaren, Pegasus 16 Haziran, Corendon ise 26 Haziran'dan itibaren Avrupa uçuşlarına başlayacaklarını açıkladılar.

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