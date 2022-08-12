  • BIST 2.864,25
  • Altın 1036.023
  • Dolar 17.9403
  • Euro 18.401
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAResmi açıklama geldi: Pfizer/BioNTech’in Omicron aşısı için testler başlıyor

Türkiye’den ayrılan doktor sayısı 10 yıl öncesine göre 50 kat arttı

»
Türk hekimlerinin yaşadığı sorunlar ve beyin göçü, dünyanın en prestijli tıp dergisi The Lancet’te makale olarak yayımlandı.
Türkiye’den ayrılan doktor sayısı 10 yıl öncesine göre 50 kat arttı

Düşük ücret ve artan şiddet nedeniyle yurt dışına gitmek isteyen doktorların sayısının son on yılda artığına dikkat çekilen makalede, yaşananlar nedeniyle Türkiye'de tıbbın kalitesinin düşeceği uyarısı yapıldı.

İstanbul'dan Kaya Genç'in kaleme aldığı makalede 2012 yılının tamamında sadece 59 hekimin yurt dışında staj yapmalarını sağlayan iyi hal belgeleri ve belgeleri almak için Türk Tabipleri Birliği’ne (TTB) başvurduğu hatırlatılarak, “Bu yıl Ağustos ayı itibariyle bin 402 kişi ülkeyi terk etti. 2022’nin sonunda yaklaşık 3 bin doktorun iyi hal belgesini alması bekleniyor, bu da Türkiye’den ayrılan doktor sayısında 2012’ye göre 50 kat artış anlamına geliyor” denildi.

BEYAZ KOD ARTIŞI

Sağlık Bakanlığı’nın yıllık faaliyet raporlarına göre; Beyaz Kod’u, başlatıldığı 2012’den bu yana kullanan toplam sağlık çalışanı sayısında çarpıcı bir artış olduğuna yer verilen makalede, “2017’de 7 bin 751 sağlık çalışanı Beyaz Kod verirken, bu sayı 2020 yılında 72 bin 158’e yükseldi. Savcılar olayların yaklaşık 7 binini araştırdı. Sözlü şiddet vakaları bunun altı katı arttı” ifadeleri kullanıldı.

EKONOMİ BÜYÜK SORUN

Şiddet bir faktör olsa da asıl sorunun ekonomik zorluklar olduğuna dikkat çekilerek, Türkiye'de doktorların çalışmalarının ucuz iş gücü olarak görüldüğü,  satın alma gücü açısından, doktor maaşının 2003’tekinin üçte biri olduğu belirtildi.

İstanbul'un mütevazı bir semti olan Ümraniye’de tipik bir apartman dairesinin kirasının yaklaşık 8 bin lira olduğu, bunun da giriş seviyesindeki bir doktorun maaşını aştığı örneği verilerek, doktorların ‘Büyük şehirde yapamıyorsam ve küçük bir kasabada çalışmak istemiyorsam neden yurtdışında çalışmayı denemeyeyim?’ diye düşündüğü dile getirildi.

HANGİ BRANŞLAR DAHA FAZLA GİDİYOR

Makalede TTB'nin Türkiye’den ayrılan hekimlerle ilgili yaptığı çalışmaya atıfta bulunularak, özellikle anestezi, acil bakım, kulak burun boğaz ve jinekoloji alanlarında Türkiye’den ayrılma yönünde büyük bir trend olduğu belirtildi. Bu gün pek hissedilmezse de  yurt dışı hareketliliğinin böyle devam etmesi halinde önümüzdeki 10 yıl içinde sağlık sisteminin ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalacağına da dikkat çekildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Datça açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem12 Ağustos 2022 Cuma 09:35
  • İslami Oyunları'nda Katarlı Sulaiman'dan , Türk oyunculara 'kafa kesme' hareketi11 Ağustos 2022 Perşembe 23:40
  • TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez çalışmalarla ilgili açıklama yaptı11 Ağustos 2022 Perşembe 20:31
  • Financial Times: Erdoğan riskli bir oyun oynuyor, jeopolitik pokerinde dikkatli olmalı11 Ağustos 2022 Perşembe 09:16
  • Düzce'de fazla bal yiyen ayı, baygınlık geçirdi11 Ağustos 2022 Perşembe 09:06
  • Burhaniye kaymakamı, Zeytinli Rock Festivali’ne izin vermedi11 Ağustos 2022 Perşembe 08:35
  • Türkiye çip üretmeye hazırlanıyor11 Ağustos 2022 Perşembe 08:17
  • Türkiye’de arkadaşlara güven giderek azalıyor10 Ağustos 2022 Çarşamba 22:55
  • Ege’de mülteci felaketi: Onlarca ölü ve kayıp var10 Ağustos 2022 Çarşamba 15:29
  • Trafik cezası alan herkesi ilgilendiriyor! 1.400 TL'lik cezayı işte böyle iptal ettirdi10 Ağustos 2022 Çarşamba 12:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti