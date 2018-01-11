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Türkiye'den Bitcoin için ilk adım

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Türkiye'den Bitcoin için ilk adım
Finansal İstikrar Komitesi'nde kripto paralara ilişkin düzenlemelerin geliştirilmesi için bir çalışma grubunun oluşturulmasına karar verildi.

Kripto paralarla ilgili Hazine Müsteşarlığı harekete geçti.

Hazine'den yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda küresel ve yerel ölçekte yaşanan gelişmelerin finansal piyasalara etkileri ile önümüzdeki döneme ilişkin görünüm ayrıntılı olarak değerlendirilirken, bankacılık sektörüne ilişkin uluslararası standartlara uyum kapsamında yapılan düzenlemelerin etkileri ile politika yapım sürecinin desteklenmesi amacıyla sektörün veri altyapısının güçlendirilmesi ele alındı.

Açıklamada, Türkiye'de yasal bir dayanağı olmayan kripto paralara ilişkin düzenlemelerin geliştirilmesi için bir çalışma grubunun oluşturulmasına ve kripto paraların risklerine yönelik kamuoyunun bilgilendirilmesine karar verildiği belirtildi.

Bu çerçevede şu açıklamalar yapıldı:

"RESMİ OTORİTENİN GÜVENCESİ ALTINDA DEĞİL"

Kripto paraların ülkemizde yasal bir dayanağı bulunmamaktadır ve bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler herhangi bir resmi otoritenin güvencesi altında değildir.

Kripto paraya dayalı bazı iş modelleri, büyük kârlar vadeden oluşumlar şeklinde yapılanarak kişilerin bilgi eksikliğini suistimal etmekte ve önemli maddi kayıplara neden olabilmektedir.

"DOLANDIRICILIK İÇİN UYGUN ZEMİN OLUŞTURUYOR"

Kripto para ihraç edecek girişimlerin başlangıç sermayesi elde etmeye dönük uygulamaları genellikle herhangi bir düzenleme ve gözetim kapsamında yapılmadığından dolandırıcılık için uygun bir zemin oluşturmaktadır.

Kripto paranın dolaşımda olduğu piyasanın herhangi bir resmi otorite ya da garantör kurum tarafından denetlenme imkanı olmadığından, bazı kişilerce yatırım aracı olarak görülen kripto paranın aynı zamanda yasadışı faaliyetlerde de kullanılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

"İŞLEM YAPAPLAR DİKKATLİ OLMALI"

Tüm bu hususlar çerçevesinde, kripto paralar ile ilgili işlem yapan kişilerin herhangi bir zarara uğramamaları için dikkatli olmaları ve kripto paralar ile ilgili işlem yaptıklarında yukarıda bahsi geçen olası olumsuzluklarla karşılaşabileceklerinin farkında olmaları gerekmektedir.

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