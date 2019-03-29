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Türkiye'den Brexit açıklaması: "Bizi tam üyeliğe almış olsaydı problem yaşamayacaktı"

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AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İngiliz parlamentosunun Brexit anlaşmasını üçüncü kez reddetmesine ilişkin "Brexit sürecinin bu şekilde çıkmaza girmiş olması AB açısından da İngiltere açısından da büyük problem" dedi.
Türkiye'den Brexit açıklaması: "Bizi tam üyeliğe almış olsaydı problem yaşamayacaktı"

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İngiliz parlamentosunun Brexit anlaşmasını üçüncü kez reddetmesine ilişkin "Brexit sürecinin bu şekilde çıkmaza girmiş olması AB açısından da İngiltere açısından da büyük problem"  dedi.

Çelik, Adana'da AA muhabirine, İngiltere'nin Brexit sürecine ilişkin  açıklamalarda bulundu.

"Brexit sürecinin bu şekilde çıkmaza girmiş olması AB açısından da  İngiltere açısından da büyük problem" diyen Çelik, şöyle devam etti:

"Bu ilk olduğu zaman biz 'İngiliz halkının iradesine saygı duyuyoruz  ama İngiliz halkının bu iradesine saygı duymamızla birlikte İngiltere'nin AB'den  ayrılmasının iyi olmayacağını düşünüyoruz' demiştik. Zaten İngiltere, AB  içerisinde dengeleyici, Türkiye'ye destek veren ve daha çok sağduyuyu temsil eden  bir pozisyon alıyordu, Türkiye ile ilgili konularda, AB meselelerinde. AB de son  zamanlarda gördüğünüz gibi giderek aşırı sağcılığa, ırkçılığa teslim oluyor. İslamofobiye, Türkiye ve İslam düşmanlığına teslim olan siyasiler daha da  yükseliyor. Önümüzdeki dönemde parlamento seçimlerimde maalesef çeşitli AB  ülkelerindeki aşırı sağın yükselmesinden dolayı Avrupa Parlamentosunun daha ırkçı  ve aşırı sağcı bir kimliğe kavuşacağı değerlendiriliyor."

Çelik, son gelişmelerin Avrupa için tehlikesine değinerek "Bunların  hepsi Avrupa için, Avrupa'nın ve bölgenin geleceği için tehlikeli gelişmeler. Ama  bir kere daha görüldü ki İngiltere'de bu mesele siyasiler tarafından iyi  hesaplanmamış." diye konuştu.

"Sınır meseleleri ne olacak?"

Brexit yanlısı Eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile Başbakan  Theresa May arasındaki tartışmalara değinen Çelik, "Johnson ile Başbakan May  arasındaki tartışmalar, biraz parti içi meselelerin bu Brexit meselesine  yansıması gibi konular, konuyu farklı bir boyuta taşıdı. En son Başbakan, 'eğer  parlamentoda onaylanırsa ben gerekirse istifa ederim, istifamı bu şekilde  verebilirim'  gibisinden bir şey yapmıştı." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, siyasal açıdan meselenin yönetilmesinin iyi başarılamadığını  aktararak şöyle konuştu:

"Bu konuda başarılı olunmadığını gösteriyor. Brexit'in gerçekleşmesi  için AB'den ayrılma sürecinde sektörlerin durumu ne olacak, İngiltere'de yaşayan  AB vatandaşlarının ya da AB'de yaşayan İngiliz vatandaşların durumu, iş  adamlarının kazanımları nasıl korunacak, Kuzey İrlanda-Güney İrlanda arasındaki  sınır meselesi nasıl düzenlenecek? Geçmişte İskoçya ayrılık referandumuna  gittiğinde, İskoçya'nın ayrılık referandumuna 'hayır' vermesinin en önemli  argümanı 'İngiltere AB üyesidir, eğer siz İngiltere'den ayrılırsanız AB üyesi  olamazsınız' gibisinden bir yaklaşımdı. Dolayısıyla belki de İskoçya'nın  İngiltere'de kalmak için oy kullanmasının en büyük etkenlerinden bir tanesi AB  içinde kalma amacı oldu. Şimdi İngiltere AB'den çıktığı zaman İskoçya'nın,  İrlanda'nın, Kuzey İrlanda ile Güney İrlanda arasındaki sınır meseleleri ne  olacak?"

"Türkiye'yi tam üyeliğe almış olsaydı problem yaşamayacaktı"

Çelik, Brexit sürecinin iyi bir perspektifle değerlendirilmediğinin  altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Muhtemelen bu konu, AB açısından anlaşmasız bir ayrılık meselesine  gidecek. Tabii AB cephesinden baktığınızda da AB'nin geçmişte, birtakım krizleri  fırsata çevirebilecek şekilde siyasi kapasite üretirken artık bunu beceremediğini  görüyoruz. Netice itibarıyla AB ülkelerini bir arada tutma konusunda, Balkan  ülkeleri, Doğu Avrupa ülkeleri, Güney Avrupa ülkeleri, İngiltere gibi ülkeler,  bunları bir arada tutma konusunda yeni kapasite üretemiyor. Dolayısıyla AB'nin  değerlerini ayakta tutma konusunda da bir sıkıntısı var. Bizim her zaman  söylediğimiz şuydu, AB geçmiş yıllarda Türkiye'yi tam üyeliğe almış olsaydı bu  problemlerin hiçbirini yaşamayacaktı. Ne göç meselesi ne bu siyasi krizler ama  geç kalınması maalesef aşırı sağcıların elini güçlendirdi."

Avrupa'da başlayan yeni siyasi akımlara da dikkati çeken Çelik,  "Brexit meselesinin ardından 'Frexit', Fransa'nın ayrılması, daha sonra  Hollanda'nın ayrılması gibi, bunları savunan siyasi akımlar da yükseldi.  Dolayısıyla iyi bir tablo yok. İstikrarlı bir AB, demokrasiye bağlı bir AB ve  çifte standarttan uzak bir AB, her zaman Türkiye'nin çıkarları için iyidir ama  son zamanlarda maalesef bu tablodan giderek uzaklaşıyorlar." ifadesini kullandı.

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