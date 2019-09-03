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Türkiye'den çekiliyor mu; Netflix'ten açıklama

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"Bir yandan Türkiye’deki yatırımlarımızı artırmaya devam ediyor, diğer yandan da ebeveyn kontrollerini güçlendirecek adımlar atmak üzere yetkililerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz"
Türkiye'den çekiliyor mu; Netflix'ten açıklama

Netflix, İnternet üzerinden yayın yapan televizyon kanalları ve medya kuruluşlarına RTÜK denetimi getirilmesinin ardından Türkiye piyasasından çekileceği iddialarına son noktayı koydu. Türkiye'de 1,5 milyon kullanıcılarının bulunduğunu ve Türkiye'ye yönelik yatırımlarının giderek arttığını vurgulayan Netflix Türkiye Sözcüsü, Türkiye'den çekilmeyeceklerinin ancak yetkililer ile görüşerek aile denetimlerini sıkılaştıracaklarını ifade etti. 

Netflix Türkiye Sözcüsü tarafından yapılan açıklama şöyle: 

“İnternet yayınlarına yönelik getirilen yeni düzenlemenin gerektirdiği üzere lisans başvuru sürecimizi başlattık. Türkiye’de sayıları gittikçe artan 1,5 milyon üyeye sahibiz. Üyelerimizin dünyanın dört bir yanından sunduğumuz zengin içerik çeşitliliğine ve Türkiye’den dünyaya taşıdığımız yerel hikayelere değer verdiğine inanıyoruz. Bu nedenle bir yandan Türkiye’deki yatırımlarımızı artırmaya devam ediyor, diğer yandan da sunduğumuz ebeveyn kontrollerini daha da güçlendirecek adımlar atmak üzere yetkililerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Hedefimiz, üyelerimizin tercih ettikleri içeriklere keyifle ulaşmalarını sağlarken çocuklarımızı yaşlarına uygun olmayan içeriklerden etkin bir şekilde koruyabilmek.”

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