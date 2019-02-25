Türkiye'den Demokrasi manzaraları: Erdoğan: Hiç beklemeden kayyumlarımızı atarız

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yozgat’ta Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde halka hitap etti. Erdoğan, “Bu dönemin ilk müjdesini veriyorum. Yeni kurulacak askeri eğitim birliklerinden ilkinin yeri Yozgat olacak. Adımını hemen atıyoruz” dedi.

Erdoğan’ın konuşmasından bazı satır başlıkları şöyle:

ASKERİ BİRLİKLERİN İLKİ YOZGAT’TA AÇILACAK: Son 17 yılda Yozgat’a 12 katrilyon lira tutarında yatırım yaptık. Eğitimde 2 bin 323 adet yeni derslik inşa ettik. Bozok Üniversitesi’ni Yozgat’a biz kazandırdık. Yozgatlı çiftçimize 1,6 katrilyon lira tarımsal destek verdik. Yozgat Havalimanı’nı 2022 yılında hizmete sunmayı planlıyoruz. Bu dönemin ilk müjdesini veriyorum. Yeni kurulacak askeri eğitim birliklerinden ilkinin yeri Yozgat olacak. Adımını hemen atıyoruz. Kandil emrediyor, CHP bunları yerine getiriyor” dedi.

HİÇ BEKLEMEDEN KAYYUMLARIMIZI ATARIZ

Şimdi diyorlar ki kayyum atanan yeri geri alacağız… Benim vatandaşım geri almana fırsat veriyorsa, bak söylüyorum devletin verdiği imkanları siz Kandil’e gönderecek olursanız hemen anında hiç beklemeden yine biz kayyumlarımızı atarız. Ve sizlerle yola devam etmeyiz. Biz Zillet İttifakı’na destek verenlere karşı tavrımız açıktır. Bizzat eşbaşkanları ilan etti, gördünüz. Bunlar hala kendini buğday ambarında sanıyor. Bölücü örgüt buralarda, belediye yönetimlerinde yer alma sözü alıyor. Bölücü örgüt bu partiler üzerinden her yerde sandık görevlisi olarak sandıklara sızmanın hesaplarını yapıyor. Millet oyu CHP’ye verecek, millet oyu adı İYİ kendi karışık partiye verecek ama sonuçta buralarda PKK’nın FETÖ’nün borusu ötecek. Milletimizin böyle bir felakete izin vermeyeceğine inanıyorum.