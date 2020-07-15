Türkiye’den Doğu Akdeniz'de yeni Navtex: 18 Temmuz’da sondaja başlanacak

Türkiye’nin Doğu Akdeniz'deki Navtex duyurusuna göre sondaj faaliyeti 18 Temmuz'da başlayacak ve 18 Ağustos'ta sona erecek.

Art arda yapılan tatbikatlardan sonra Türkiye, Mavi Vatan'daki haklarına sahip çıkmak için bir kez daha Doğu Akdeniz'de olacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Akdeniz'deki Kıbrıs'taki Ege'deki haklarımızı ve çıkarlarımızı korumayı sonuna kadar sürdüreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

4 GEMİYLE YAPILACAK

Doğu Akdeniz'de yeni bir sondaj çalışması için Navtex yani, denizdeki seyir ve faaliyet bilgisi yayımlandı. Navtex duyurusuna göre sondaj faaliyeti 18 Temmuz'da başlayacak ve 18 Ağustos'ta sona erecek.

Doğu Akdeniz'deki yeni sondaj çalışması Yavuz, Ertuğrul Bey, Osman Bey ve Orhan Bey adlı dört gemiyle yapılacak.

Belirlenen sahalarda 1 ay boyunca doğalgaz ve petrolün izi sürülecek.

Türkiye, Navtex duyurusunda "Çalışma sahasına girilmemesi şiddetle tavsiye olunur" notuyla uyarıda bulundu.