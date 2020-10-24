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Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX

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Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX
Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX

Akdeniz'de 27-28-29 Ekim tarihleri arasında atış eğitimleri yapılacak.

Antalya Navtex İstasyonu'ndan yayınlanan üç yeni Navtex'e göre 27 - 28 - 29 Ekim tarihlerinde Doğu Akdeniz'de atış eğitimleri icra edilecek.

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin, NATO Savunma Bakanları Toplantısı sırasındaki teklifi üzerine Türkiye ve Yunanistan'ın ilan ettiği NAVTEX'leri iptal etme kararı aldığını belirtmişti.

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