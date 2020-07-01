  • BIST 115.739
  • Altın 388,648
  • Dolar 6,8459
  • Euro 7,7081
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAKızamık hastalığı nedir nasıl anlaşılır?

Türkiye'den Fransa'ya: Silah ambargosunun ihlaline göz yumuyor

»
Türkiye, Paris'i Genaral Halife Hafter'e destek vermekle suçladı
Türkiye'den Fransa'ya: Silah ambargosunun ihlaline göz yumuyor

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, bugün Fransa Senatosu'nda yaptığı konuşmada Libya politikası konusunda Fransa'ya eleştiriler yöneltti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'ın Libya'nın doğusunu kontrolü altında tutan General Halife Hafter'e silah gönderdiğini söyleyen Musa, Fransa'nın bu iki ülkenin Birleşmiş Miletler silah ambargosunu ihlal etmesini görmezden geldiğini söyledi. Musa Fransa'ya Libya politikasında peşin hükümlü davranma suçlamasında bulundu. 

Reuters haber ajansına göre Musa, Fransız senatörlere hitaben "Ambargo her gün Mısır sınırından ve BAE'den Libya'ya kalkan uçaklarla ihlal ediliyor. Peki bu sorular neden gündeme getirilmiyor?" şeklinde konuştu. Haberde, Musa'nın "Hafter'e desteğin artırılması için seçici davranıldığını düşündüklerini" söylediği de belirtildi.

Musa: NATO Fransa ile hemfikir değil

Türkiye ile Fransa arasındaki Libya anlaşmazlığı Fransa'nın Akdeniz'de Türk gemilerinin bir Fransız askeri gemisini taciz ettiği iddiasının ardından sertleşmişti.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, 18 Haziran'da yaptığı açıklamada, Libya'ya silah taşıdığından şüphelenilen "Çirkin" adlı kargo gemisinin transponder sistemini kapatarak kimlik kodu, nihai destinasyonu gibi bilgileri gizlediğini, bunun üzerine Fransız "Courbet" gemisinin NATO görevi kapsamında kargo gemisini denetleme girişiminin Türk fırkateynleri tarafından engellendiğini söylemişti. Bu olayla ilgli bir soruşturma başlatan NATO dpa'nın haberine göre ilk raporunu hazırladı.

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Musa konuşmasında Akdeniz'deki bu olaya da değinerek NATO'nun Fransa ile aynı fikirde olmadığını söyledi. Musa "Görünüşe göre NATO uzmanları aynı sonuca varmadı. Dün aldığım bilgiye göre Courbet NATO misyonundan çekiliyor" dedi. Musa, Fransa'nın iddialarını redderek saldırganlığın Fransız savaş gemisinden kaynaklandığını belirtti.

Fransız L'Opinion gazetesinde çıkan bir habere göre Paris, NATO'ya bir mektup göndererek Akdeniz'deki vaka netlik kazanana kadar Sea Guardian misyonundaki rolünü askıya alma kararı aldığını bildirdi. 

Karşılıklı suçlamalar

Türkiye, Paris'in Hafter'i desteklediğini savunurken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise bu iddiaları geri çevirmiş ve Hafter'i desteklemediklerini söylemişti. Macron, Hafter'in Nisan 2019'da başlattığı askeri operasyonların da Fransa'nın tutumuyla bağdaşmadığını ifade etmişti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Macron'un bu açıklamalarına verdiği yanıtta "Fransa bir darbeciyi destekliyor. Korsan bir insanı destekliyor. Hafter'i destekliyor. Bizim tüm ilişkilerimiz şeffaf, anlaşmalar çerçevesinde. Fransa dürüst davranıyor mu? Hayır" demişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye İngiltere’nin sınırları açmasını isterken Yunanistan giriş yasağını uzattı01 Temmuz 2020 Çarşamba 16:31
  • PCR ticareti : İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi günde 4,5 milyon kazanacak!01 Temmuz 2020 Çarşamba 16:06
  • Ozan Güven'den şiddet gördüğünü belirten Deniz Bulutsuz, dava açmaya hazırlanıyor01 Temmuz 2020 Çarşamba 16:00
  • Erdoğan: 'Niçin Youtube, Twitter, Netflix gibi sosyal medyalara karşı olduğumuzu anlıyor musunuz?01 Temmuz 2020 Çarşamba 15:36
  • Erdoğan: Sosyal medyanın düzene sokulması şart01 Temmuz 2020 Çarşamba 15:30
  • Türkiye, AB'nin Seyahat Kısıtlaması Kararını Düzeltmesini Bekliyor01 Temmuz 2020 Çarşamba 11:24
  • Selvi: Dislike atan dislike'lanır01 Temmuz 2020 Çarşamba 10:34
  • Koronavirüs testine gitmek istemeyen genç kız kendisini odasına kilitledi01 Temmuz 2020 Çarşamba 09:05
  • Çelik:Rumların muhatabı KKTC’dir30 Haziran 2020 Salı 22:39
  • Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım sayımızda artış var, tedbirlerde dikkatli değiliz30 Haziran 2020 Salı 22:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti