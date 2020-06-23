  • BIST 115.715
  • Altın 389,498
  • Dolar 6,8482
  • Euro 7,7709
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAUykuyu düzenleyen, stresi azaltan 6 koku

Türkiye’den Fransa’ya tepki: Macron’un açıklamaları akıl tutulmasıyla izah edilebilir

» »
TC Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Türkiye’nin Libya’ya verdiği destek hakkında açıklama yaptı.
Türkiye’den Fransa’ya tepki: Macron’un açıklamaları akıl tutulmasıyla izah edilebilir

TC Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Türkiye’nin Libya’ya verdiği destek hakkında açıklama yaptı.

“Macron’un sözleri akıl tutulmasıyla izah edilebilir”

Macron’un açıklamalarını akıl tutulması olarak nitelendiren Aksoy, şunları söyledi:

“Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, ülkemizin ilgili BM kararları çerçevesinde ve talebi doğrultusunda Libya’nın meşru Hükümetine verdiği desteği “tehlikeli bir oyun” olarak tanımlaması ancak akıl tutulmasıyla izah edilebilir.

Sayın Macron hafızasını yoklar ve sağduyusunu harekete geçirirse, bugün Libya’da yaşanan sıkıntıların kendisinin de desteklediği darbeci Hafter’in saldırılarından kaynaklandığını, Moskova’da ve Berlin’de ateşkes anlaşmasını imzalamayı reddedenin yine savaş ağası Hafter olduğunu hatırlayacaktır. Yıllardır gayrimeşru yapılara verdiği destek nedeniyle Fransa’nın, Libya’nın kaosa sürüklenmesinde önemli sorumluluğu bulunmakta, bu bakımdan Libya’da esas tehlikeli oyunu Fransa oynamaktadır.

Cumhurbaşkanı Macron ülkemize yönelik asılsız ithamlarla bu gerçeği örtbas etmeye çalışsa da, Libya halkı Fransa’nın kendi bencil çıkarları ve işbirlikçilerinin hedefleri doğrultusunda bu ülkeye verdiği zararları asla unutmayacaktır.”

“Mısır’a karşı sessizliği de gözden kaçmamaktadır”

Fransa’nın, Mısır’ın Hafter’e verdiği desteğe sessiz kaldığını vurgulayan Hami Aksoy şöyle konuştu:

“Fransa asıl ilkeli tavrı, darbeci ve korsan Hafter’e bağlı milisler ve paralı askerlerin Tarhuna’daki toplu mezarlar başta olmak üzere masum sivillere yönelik işledikleri vahim savaş suçu vakalarının araştırılması konusunda sergilemelidir.

Diğer taraftan, Fransa’nın Libya’ya müdahale tehdidinde bulunan darbeci Hafter destekçisi Mısır’a karşı sessizliği de gözden kaçmamaktadır.

Doğu Akdeniz’de kıyısı olmayan Fransa’nın sahildar bir ülke gibi davranmanın kendisine bölge konularında karar verme yetkisi tanımadığını artık anlaması gerekmektedir. Fransa’nın Türkiye’nin bölgedeki meşru haklarını gözardı eden ve maksimalist hırslara koşulsuz destek veren tutumu, Doğu Akdeniz’de barış ve istikrarı sağlamak yerine, gerilimi daha da arttırmaktadır. Fransa’nın Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri esasen sağlıklı ve tarafsız bir biçimde değerlendiremediği ya da daha da kötüsü değerlendirmek istemediği maalesef uzun zamandır aşikardır.”

“Yerleşik diyalog kanallarını kullanmaya davet ediyoruz”

Fransa’ya diyalog kanalları çağrısı yapan Aksoy sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Tüm dünyayı etkileyen COVID-19 salgını sırasında dahi işlevselliğini koruyan NATO ittifakı ile bu ittifakta Türkiye’nin sahip olduğu güçlü konum gayet açık olup, Müttefik kamuoylarının takdirini kazanmıştır. Bu koşullarda Fransa Cumhurbaşkanının, meydana geldiği iddia olunan bir hadiseden hareketle “NATO’nun beyin ölümü” söylemini yeniden gündeme getirmesi çarpık bir yaklaşım teşkil etmektedir.

Fransa’yı ve Fransa Cumhurbaşkanını, dostluk ve Müttefiklik ilişkilerimiz temelinde ve devlet ciddiyetiyle hareket ederek, Libya, Suriye ve Doğu Akdeniz’in güvenliğini ve geleceğini riske atan adımlarını sonlandırmaya ve yerleşik diyalog kanallarını kullanmaya davet ediyoruz.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Tek yol sağlık hizmetlerinin yeterli hale gelmesidir"23 Haziran 2020 Salı 16:46
  • Akıncı: "Hükümetin, Cumhurbaşkanlığı ile koordineli gitmekten kaçınması kaosa neden oldu"23 Haziran 2020 Salı 16:43
  • Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı23 Haziran 2020 Salı 16:42
  • ''Türkiye'ye kapıların karantinasız ve testsiz açılma kararı salgın kontrol altına alınana kadar kaldırılmalı”23 Haziran 2020 Salı 16:40
  • Tarihi Videolar Milli Arşiv, Tak ve Tv Kanallarına dağıtıldı23 Haziran 2020 Salı 16:39
  • Arıcılar Birliği’nden Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına açık mektup23 Haziran 2020 Salı 16:32
  • Devlet Laboratuvarı Dairesi Müdürü mevkiine Doğuş ELMAS atandı23 Haziran 2020 Salı 16:19
  • Başbakanlık, Turizm ve Çevre Bakanlık Müsteşarılığına atama23 Haziran 2020 Salı 16:18
  • Lefkoşa – Güzelyurt anayolunda kaza!Bir araç takla attı23 Haziran 2020 Salı 16:11
  • Av köpeği gezdiren 3 kişiye doğada köpek gezdirmek yasak olduğu için yasal işlem başlatıldı23 Haziran 2020 Salı 16:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti