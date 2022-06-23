Türkiye’den gelen İHA’lar alevlerin yerini tespit ediyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yangına karadan müdahalenin gece boyunca sürdüğünü, sabah saatlerinden itibaren de koordinasyon içinde havadan müdahalenin de yeniden başladığını belirtti.

Ardahan’da kurulan koordinasyon merkezinde çalışmaları inceleyen ve bilgi alan Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, ilgili tüm birimlerin görev başında olduğunu ve büyük bir azim ve fedakarlıkla alevlerle mücadele verildiğini belirtti.

Rüzgar nedeniyle gece boyunca Ardahan ve Topçuköy’de büyük bir endişe yaşandığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, saat 03.00 sıralarında dahi traktörlerin çalıştığını ve alevlerin bu 2 köye sıçramasının önlendiğini vurguladı.

Tatar, Mersinlik köyünden tahliye edilenlerin Kaplıca’daki otele yerleştirildiğini kaydetti.

Ardahan-Topçuköy-Mersinlik üçgeninde 7-8 kilometrelik bir alanın yangından etkilendiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, alevlerin yer yer devam ettiğini, Türkiye’den ve Güney Kıbrıs’tan yangın söndürme uçakları ve helikopterlerin de havadan müdahaleye devam ettiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı tatar, önümüzdeki saatlerde İngiliz üslerinden helikopterlerle İsrail’den söndürme uçağının da söndürme çabalarına dahil olabileceğini belirtti.

İlgili tüm birimlerin, Tarım Bakanı’nın, İskele Kaymakamı’nın, İtfaiye birimlerinin, Sivil Savunma Teşkilatı’nın, komutanların, kolordunun, koordinasyon merkezinde çalışmaları yürüttüğünü, kendisinin de dün ve bugün bizzat bu çalışmalara başkanlık ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, “şiddetli rüzgar nedeniyle maalesef büyük bir alan yanmıştır. Bununla birlikte can kaybı olmaması tesellimizdir. Devletimiz tüm olanaklarıyla buradadır ve gereken yapılmaktadır, yapılacaktır” dedi.

Kendisinin dün Türkiye Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay ile de 3 kez görüştüğünü kaydeden Ersin Tatar, Türkiye’de Marmaris ve Fethiye yangınlarından dolayı da geçmiş dileklerini iletti.

Türkiye’den gelen İHA’ların havadan keşif yaparak alevlerin yoğun olduğu bölgeleri tespit ettiğini, bu bilgilerin Ardahan’daki koordinasyon merkezine iletildiğini ve buradan da havadaki yangın söndürme araçlarına iletildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, farklı noktalardaki alevlere etkili bir şekilde müdahalenin sürdüğünü vurguladı.