  • BIST 2.574,30
  • Altın 1023.36
  • Dolar 17.3502
  • Euro 18.3504
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAMerkez Bankası'ndan faiz artırımı

Türkiye’den gelen İHA’lar alevlerin yerini tespit ediyor

» »
“İHA’lar keşif yaparak hava araçlarını alevlerin olduğu bölgelere yönlendiriyor”
Türkiye’den gelen İHA’lar alevlerin yerini tespit ediyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,  yangına karadan müdahalenin gece boyunca sürdüğünü, sabah saatlerinden itibaren de koordinasyon içinde havadan müdahalenin de yeniden başladığını belirtti.

Ardahan’da kurulan koordinasyon merkezinde çalışmaları inceleyen ve bilgi alan Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, ilgili tüm birimlerin görev başında olduğunu ve büyük bir azim ve fedakarlıkla alevlerle mücadele verildiğini belirtti.

Rüzgar nedeniyle gece boyunca Ardahan ve Topçuköy’de büyük bir endişe yaşandığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, saat 03.00 sıralarında dahi traktörlerin çalıştığını ve alevlerin bu 2 köye sıçramasının önlendiğini vurguladı.

Tatar,  Mersinlik köyünden tahliye edilenlerin Kaplıca’daki otele yerleştirildiğini kaydetti.

Ardahan-Topçuköy-Mersinlik üçgeninde 7-8 kilometrelik bir alanın yangından etkilendiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, alevlerin yer yer devam ettiğini, Türkiye’den ve Güney Kıbrıs’tan yangın söndürme uçakları ve helikopterlerin de havadan müdahaleye devam ettiğini bildirdi.  Cumhurbaşkanı tatar, önümüzdeki saatlerde İngiliz üslerinden helikopterlerle İsrail’den söndürme uçağının da söndürme çabalarına dahil olabileceğini belirtti.

İlgili tüm birimlerin, Tarım Bakanı’nın, İskele Kaymakamı’nın, İtfaiye birimlerinin, Sivil Savunma Teşkilatı’nın, komutanların, kolordunun, koordinasyon merkezinde çalışmaları yürüttüğünü, kendisinin de dün ve bugün bizzat bu çalışmalara başkanlık ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, “şiddetli rüzgar nedeniyle maalesef büyük bir alan yanmıştır. Bununla birlikte can kaybı olmaması tesellimizdir.  Devletimiz tüm olanaklarıyla buradadır ve gereken yapılmaktadır, yapılacaktır” dedi.

Kendisinin dün Türkiye Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay ile de 3 kez görüştüğünü kaydeden Ersin Tatar, Türkiye’de Marmaris ve Fethiye yangınlarından dolayı da geçmiş dileklerini iletti.

Türkiye’den gelen İHA’ların havadan keşif yaparak alevlerin yoğun olduğu bölgeleri tespit ettiğini, bu bilgilerin Ardahan’daki koordinasyon merkezine iletildiğini ve buradan da havadaki yangın söndürme araçlarına iletildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, farklı noktalardaki alevlere etkili bir şekilde müdahalenin sürdüğünü vurguladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye’den gelen İHA’lar alevlerin yerini tespit ediyor23 Haziran 2022 Perşembe 09:06
  • Harmancı: İş aracı ve personel desteği ile alandayız23 Haziran 2022 Perşembe 09:04
  • Havadan müdahale, yeniden başladı!23 Haziran 2022 Perşembe 09:00
  • Detay'ın bugünkü manşeti- 23 Haziran Perşembe23 Haziran 2022 Perşembe 08:38
  • Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu'ndan Acil çağrı...23 Haziran 2022 Perşembe 00:23
  • K.T. Eczacılar Birliği: Eczacılarımız yardıma hazır23 Haziran 2022 Perşembe 00:08
  • Arıklı: Gün aydınlanınca gelecek olan uçaklar kurtarılacak bir yer kalırsa kurtaracak23 Haziran 2022 Perşembe 00:06
  • Yangın bu kez Çınarlı köyüne yaklaştı23 Haziran 2022 Perşembe 00:02
  • İskele Belediyesi yangın için acil durum çağrısı yaptı!22 Haziran 2022 Çarşamba 23:45
  • Son Dakika: Ardahan köyünde de tahliyeler başladı..22 Haziran 2022 Çarşamba 23:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti