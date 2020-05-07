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"Türkiye'den gelen önlükler standartlara uymuyor"

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Geçtiğimiz Nisan ayında Türkiye'den 400 bin koruyucu önlük satın alan İngiltere, gönderilen malzemenin normlara uymadığını bildirerek dağıtımını durdurdu. Önlükler bir depoda tutuluyor.
"Türkiye'den gelen önlükler standartlara uymuyor"

İngiltere, Türkiye'den geçtiğimiz Nisan ayında satın aldığı 400 bin koruyucu önlüğün, sağlık personeli için risk oluşturacağı gerekçesiyle dağıtımına izin vermedi. Yeni tür koronavirüsün yol açtığı Covid-19 hastalığıyla mücadele eden sağlık personeli için Türkiye'den ısmarlanan 400 bin koruyucu önlük testlere tabi tutuldu. Yapılan kalite incelemeleri sonucunda önlüklerin İngiltere'de geçerli olan standartlara uymadığı belirlendi.

İngiltere'de yayınlanan Daily Telegraph gazetesinde, Bill Gardner imzasıyla yayınlanan haberde, yapılan testler sonucunda önlüklerin İngiltere'deki normlara uymadığı ve "işe yaramaz" olarak tanımlandığı ifade edildi. Gazeteye konuşan üst düzey bir yetkili, önlüklerin sağlık personeli için riskli olabileceğini belirterek, "Çok para ve zaman kaybı"  ifadesini kullandı.

Önlüklerin Heathrow Havaalanı dışındaki bir depoda tutulduğu belirtiliyor. İngiltere hükümetinin de önlüklerin kalite kontrol kriterlerini karşılayamadığını teyit ettiği belirtildi. 

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