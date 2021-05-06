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Türkiye'den gelen paranın 226 milyon 528 bin TL'si bütçeye girdi

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Maliye Bakanı Dursun Oğuz da gelen kaynağın 26 milyon 528 bin TL’lik kısmının bütçeye dahil edildiğini aktardı.
Türkiye'den gelen paranın 226 milyon 528 bin TL'si bütçeye girdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali, “Gündeme Dair Notlar” ile ilgili güncel konuşma yaptı. 
Şahali, Türkiye’den aktarılan kaynakların kullanımına dair bilgi talep etti.
Spor Dairesi Yönetim Kurulu’nun toplanmadığını, gerekli kararların alınamadığını kaydeden ve bunun ülke sporuna ciddi zarar verdiğini söyleyen Şahali, futbol kulüplerinin faaliyete geçememesi nedeniyle oyuncuların bireysel çözüm arayışına girdiğini kaydetti. 
Elektrik fiyatlarıyla ilgili nizamnamenin uygulanmadığını söyleyen Şahali, bu konuda muhalefete ve Sayıştay’a sorumluluk yüklenmemesi gerektiğini belirtti. 
Hayvancıların sorunlarının çözülmesi için gerekli adımların atılmadığını ifade eden Şahali, devlet ciddiyetiyle konuya yaklaşarak hareket etmek gerektiğini anlattı.
Şahali, devlet bankaları yönetim kurullarına yapılan atamaları da eleştirdi. 
Sanatçılara her zamankinden fazla ihtiyaç duyulan bir dönemde hükümetin bunu görmediğini ve müzisyenleri açlığa terk ettiğini anlatan Şahali, bu durumu eleştirdi.
Ercan Havaalanında oluşan cirodan devletin alacağı payın alınmaması ve ötelenmesi kararını eleştiren Şahali, bunun “yurttaşın 3 kuruş ile hayatını idame ettirme durumunda olduğu bir dönemde” yapıldığına işaret etti. 
Jet raporu konusunun hala çözülmediğini ifade eden Şahali, bu ve benzeri araştırmalarla ilgili sonuçların açıklanması gerektiğini anlattı. 
Bu kadar sıkıntı içindeyken pasaport meselelerinin gündeme getirildiğini anlatan Şahali, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, konuyla ilgili atılan, “Rumları efendisi olarak görenler” ifadelerini içeren mesajları retweetlediğine işaret ederek, bu durumun kabul edilebilir olmadığını belirtti. 
Ercan Havaalanının adının değiştirilmesi konusunda, bu ismin hangi otoritelerce belirlendiğinin belli olduğunu söyleyen Şahali,  bu konunun kiminle istişare edilmesi gerektiğinin de belli olduğunu ifade etti.

OĞUZ
Hükümet adına cevap vermek üzere Maliye Bakanı Dursun Oğuz kürsüye çıktı. Şahali’nin Türkiye’den aktarılan kaynakla ilgili sorusuna yanıt veren Oğuz, gelen kaynağın 226 milyon 528 bininin bütçeye girdiğini anlattı.
Ay sonundaki kaynak açıklarının sadece maaşlarla ilişkilendirilmemesi gerektiğini ifade eden Oğuz, ay sonuna denk geldiği için bu şekilde anlaşıldığını kaydetti. 
Maliye gelirlerinde beklendiği gibi bir gerileme olduğunu, ödemelerin bir kısmının ötelenmek durumunda kaldığını ifade eden Oğuz, Maliye’nin borçlarıyla ilgili bilgi verdi. 
Gelirleri artırmak için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Oğuz, tasarruf yapmak zorunda kalındığını anlattı. 
PCR kapasitesini artırmak için adımların atıldığını ifade eden Oğuz, hızlı kitler için de hizmet alımı yapılacağını belirtti. 
Otellerdeki karantina ve temaslı giderlerinin devam ettiğini anlatan Oğuz, vaka artışının ödenen rakamları da artırdığını söyledi. 
Covid desteklerinin ödenmeye devam ettiğini kaydeden Oğuz, elektrik kurumuna 25 kuruşlarla ilgili ödemenin henüz yapılamadığını dile getirdi. 
Oğuz, hayat pahalılığı kaleminin gerekli yerlere harcanacağını da belirtti. 
Ercan’dan gelen gelirin 3 ayda 3 milyon TL olduğunu ifade eden Oğuz, havaalanıyla ilgili anlaşmalarda mücbir sebep maddesi olduğunu, pandeminin de bu kapsama girdiğini söyledi. 

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