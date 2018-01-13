Türkiye'den gelen su yerleşim birimlerine ulaştı

Türkiye'den Kuzey Kıbrıs'a su temini projesi kapsamında Gürpınar, Türkeli, Alayköy ve Haspolat yerleşim birimlerine Türkiye'den giden su verilmeye başlandı.

Türkiye'den Kuzey Kıbrıs'a su temini projesi kapsamında gönderilen su, yeni yerleşim birimlerine dağıtılmaya başlandı.

Su İşleri Dairesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, su temini projesi kapsamında Türkiye'den giden su, Gürpınar, Türkeli, Alayköy, Alayköy Sanayi Bölgesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ve Haspolat yerleşim birimlerine verilmeye başlandı.

Proje kapsamında daha önce de Orta Mesarya, Yılmazköy, Mağusa, Yeniboğaziçi, Güzelyurt ve Zümrütköy bölgelerine su verilmişti.

TÜRKİYE'DEN SU TEMİNİ PROJESİ

Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı ve "asrın projesi" olarak nitelendirilen proje çerçevesinde, Anamur Dragon Çayı üzerinde tesis edilen Alaköprü Barajı'ndan alınacak yıllık 75 milyon metreküp su, 2050 yılına kadar Kuzey Kıbrıs'ın içme suyu ihtiyacını karşılayacak.

Suyun yaklaşık 38 milyon metreküpünün inşa edilecek tesislerde arıtılması, kalan 37 milyon metreküp suyun da zirai sulama amaçlı olarak kullanılması hedefleniyor.