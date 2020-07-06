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Türkiye'den gelenlere çift PCR uygulanacak

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Türkiye'den gelenlere çift PCR uygulanacak
Türkiye'den gelenlere çift PCR uygulanacak

Sağlık Bakanlığı dün akşam sağlık alanında alınan yeni kararlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamaya göre B kategorisinde bulunan ülkelerden KKTC’ye gelecek olanlara çift PCR uygulanacak. Ayrıca PCR sonucu çıkana kadar gelen vatandaşların karantina şartlarına uyup uymadığı denetlenecek.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

B kategorisinde olan ülkelere, 8 Temmuz 2020 tarihine kadar 72 saat öncesinde yapılmış ve sonucu negatif olan bir PCR ile ülkemize geldiklerinde bakanlığımız tarafından yapılacak PCR testi kuralı yani çift PCR kuralı uygulanacaktır.

Ülkemizde yapılan PCR sonucu çıkıncaya kadar, otel rezervasyonları olanlar otellerde, evde konaklayacak olanlar da evlerinde kendilerini izole etmek zorundadırlar.

Bunun hilafına hareket edecek olanlala ilgili, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası uyarınca toplum sağlığını tehlikeye atmaktan haklarında gerekli yasal soruşturma başlatılacaktır.

Kişisel izolasyon koşullarının gerek otellerde gerekse hanelerde tam uygulanıp, uygulanmadığı yetkililerce denetlenecektir.

B Grubu ülkeler şöyle: Andora; Arjantin;     Belçika; Birleşik Arap Emirlikleri;     Bosna Hersek; Bulgaristan; Çek Cumhuriyeti; Fransa; Gürcistan;     Hırvatistan; Hollanda; İspanya; İtalya; Kanada; Karadağ; Katar; Kuveyt; Lüksemburg; Lübnan; Monako; Portekiz; Romanya; San Marino; Sırbistan; Singapur ;    Türkiye; Uruguay; Ürdün; Vatikan.

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