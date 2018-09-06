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Türkiye'den göç yüzde 42 arttı

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Türkiye’de yıllık göç istatistikleri, ilk kez idari kayıtlar üzerinden üretildi. İstatistiklere göre Türkiye'ye geçen yıl 466 bin kişi göç etti. Türkiye’den yurt dışına gidenleri sayısı ise yüzde 42'lik artışla 253 bin kişiyi buldu.
Türkiye'den göç yüzde 42 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 31 Aralık tarihi referans alınarak üretilen istatistiklere göre Türkiye’ye göç edenlerin sayısı 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 22,4 artarak 466 bin 333 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 52,3’ünü erkek, yüzde 47,7’sini ise kadın nüfus oluşturdu.

Türkiye’den göç eden kişi sayısı 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 42,5 artarak 253 bin 640 oldu. Bu nüfusun yüzde 54’ünü erkek, yüzde 46’sını ise kadın nüfus oluşturdu.

En fazla gençler göç halinde

Türkiye’ye 2017 yılında göç edenlerin, yüzde 12,3’ünün 25-29 yaş grubunda olduğu görüldü. Bu yaş grubunu sırasıyla yüzde 11,6 ile 20-24 ve yüzde 10,8 ile 30-34 yaş grubu izledi.

Diğer yandan, Türkiye’den göç eden nüfusun yaş gruplarına bakıldığında; en fazla göç edenlerin yüzde 15,5 ile yine 25-29 yaş grubu olduğu görüldü. Bu yaş grubunu sırasıyla yüzde 14,4 ile 20-24 ve yüzde 12,3 ile 30-34 yaş grubu izledi.

En fazla İstanbul göç aldı

Türkiye’ye 2017 yılında göç edenlerin illere göre dağılımı incelendiğinde; 166 bin 44 kişi ile en fazla göç alan ilin İstanbul olduğu görüldü. İstanbul’u sırasıyla 46 bin 475 kişi ile Ankara, 21 bin 888 kişi ile Antalya, 12 bin 31 kişi ile İzmir ve 11 bin 191 kişi ile Bursa takip etti.

Türkiye’den göç eden nüfusun illere göre dağılımına bakıldığında ise 75 bin 849 kişi ile İstanbul’un en fazla göç veren il olduğu görüldü. İstanbul’u sırasıyla 27 bin 379 kişi ile Ankara, 15 bin 56 kişi ile Antalya, 13 bin 946 kişi ile Bursa ve 10 bin 353 kişi ile İzmir izledi.

En fazla Irak vatandaşları geldi

Türkiye’ye 2017 yılında gelen yabancı uyruklu nüfusun içerisinde ilk sırayı yüzde 26,6 ile Irak vatandaşları aldı. Bunu sırasıyla; yüzde 10,4 ile Afganistan, yüzde 7,7 ile Suriye, yüzde 5,7 Azerbaycan ve yüzde 5,6 ile Türkmenistan izledi.

Türkiye’den göç eden yabancı uyruklu nüfusun içerisinde ilk sırayı yüzde 20,4 ile yine Irak vatandaşları aldı. Bunu sırasıyla; yüzde 7,5 ile Azerbaycan, yüzde 6,7 ile Suriye, yüzde 4,6 ile Afganistan ve yüzde 4,5 ile Çin takip etti.

(GazeteDuvar)

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