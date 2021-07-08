Türkiye'den gönderilen paketin içerisinden sahte Euro banknotları çıktı

Türkiye’den Güney Kıbrıs’a posta aracılığıyla gönderilen bir paketin içerisinden sahte Euro banknotları çıktı.
Fileleftheros gazetesi, Türkiye’den Limasol’a posta yoluyla gönderilen bir paketin içerisinden sahte Euro banknotları çıktığını, paketi almaya gelen 33 yaşındaki bir şahsın ise tutuklandığını yazdı.
Habere göre, posta paketinin içerisinden 96 adet 100, 98 adet 50 Euroluk sahte banknot çıkarken, tutuklanan şahıs ise sorgusunda, arkadaşı adına paketi almaya geldiğini iddia etti.
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