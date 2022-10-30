  • BIST 3.878,98
  • Altın 982.261
  • Dolar 18.5798
  • Euro 18.5297
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAİngiltere’de iki yeni corona varyantı tespit edildi

Türkiye'den Güney Kore'deki izdihamda hayatını kaybedenler için taziye mesajı

»
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore'nin başkenti Seul'de dün yaşanan izdihamda yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.
Türkiye'den Güney Kore'deki izdihamda hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kore Cumhuriyeti'nin başkenti Seul'de 29 Ekim'de yaşanan izdiham nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek "Yaşamını yitirenlerin yakınları ile dost Kore Cumhuriyeti halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Seul'ün Itaewon bölgesindeki Cadılar Bayramı kutlaması sırasında meydana gelen izdihamda son açıklamalara göre 151 kişi hayatını kaybetmiş, 19'u ağır 82 kişi yaralanmıştı.

Hayatını kaybedenlerin büyük kısmının 20'li yaşlarda olduğunu açıklayan Koreli yetkililer, ölenler arasında 19 kişinin de yabancı uyruklu olduğunu kaydetmişti.

Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, ülkede yas ilan edildiğini açıklamıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Binali Yıldırım hastaneden taburcu oldu27 Ekim 2022 Perşembe 14:43
  • Nebati’den Türkiye’yi hedef alan Yunan bakana tepki27 Ekim 2022 Perşembe 11:18
  • Çatışmada yaralanan uzman çavuş şehit oldu27 Ekim 2022 Perşembe 09:11
  • Times: Erdoğan, Putin’e sevgisi yüzünden NATO’ya ihanet ediyor26 Ekim 2022 Çarşamba 09:49
  • TTB Başkanı Fincancı Gözaltına Alındı26 Ekim 2022 Çarşamba 09:22
  • Bakan Koca, Binali Yıldırım'ın son durumunu açıkladı25 Ekim 2022 Salı 22:55
  • Usta sunucu Halit Kıvanç hayatını kaybetti25 Ekim 2022 Salı 22:52
  • Bülent Arınç'tan oğlunun 'AKP'den istifa edeceği' iddialarına yanıt25 Ekim 2022 Salı 13:19
  • Kocaeli'de petrol tesisinde yangın: Duman metrelerce yükseldi24 Ekim 2022 Pazartesi 16:53
  • Türkiye ile KKTC arasında sosyal hizmetler alanında iş birliği24 Ekim 2022 Pazartesi 10:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti