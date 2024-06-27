Türkiye’den hibe edilen mobil X-RAY tarama sistemi yarın teslim alınacak

Başbakan Ünal Üstel ve Türkiye Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın katılımlarıyla Mobil X-RAY Tarama Sistemi teslim töreni, yarın saat 10.30’da Gazimağusa Limanı, Gazimağusa Gümrük Şube Amirliği’nde gerçekleştirilecek.
Başbakan Ünal Üstel ve Türkiye Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın katılımlarıyla Mobil X-RAY Tarama Sistemi teslim töreni, yarın saat 10.30’da Gazimağusa Limanı, Gazimağusa Gümrük Şube Amirliği’nde gerçekleştirilecek.
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