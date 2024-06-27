  • BIST 10572.68
  • Altın 2425.79
  • Dolar 32.835
  • Euro 35.2277
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 39 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 37 °C
  • İskele 39 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKADünya Mülteciler Günü: BM mültecilerin sayısının 120 milyona ulaştığını açıkladı

Türkiye’den hibe edilen mobil X-RAY tarama sistemi yarın teslim alınacak

»
Türkiye Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı arasında ticaretin güvenliğinin sağlanması ve kaçakçılıkla mücadele alanlarında iş birliği kapsamında ülkeye mobil X-RAY tarama sistemi hibe edildi.
Türkiye’den hibe edilen mobil X-RAY tarama sistemi yarın teslim alınacak

Başbakan Ünal Üstel ve Türkiye Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın katılımlarıyla Mobil X-RAY Tarama Sistemi teslim töreni, yarın saat 10.30’da Gazimağusa Limanı, Gazimağusa Gümrük Şube Amirliği’nde gerçekleştirilecek.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İlahiyatçılardan ortak bildiri: Şeriat hukuku, dönemin Arap toplumunda değişime öncülük eden ilk uygulamaları içerse de güncel yaşamda insan onuruna yakışır bir karşılığı yoktur23 Haziran 2024 Pazar 13:37
  • Kapadokya'da faciadan dönüldü: Sıcak hava balonu kayalıklara iniş yaptı22 Haziran 2024 Cumartesi 14:29
  • Türkiye'den üzen haber... Kazada 4 ölü21 Haziran 2024 Cuma 10:50
  • Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem!21 Haziran 2024 Cuma 10:47
  • Diyarbakır ve Mardin arasında yangın: 5 ölü, 44 yaralı21 Haziran 2024 Cuma 10:42
  • Türkiye'de 4 ilde orman yangını20 Haziran 2024 Perşembe 16:45
  • Adana’da 96 kişinin öldüğü apartmanın kolonlarında ''yeterince demir'' kullanılmadığı tespit edildi20 Haziran 2024 Perşembe 14:50
  • Kripto düzenlemesi TBMM’ye geliyor20 Haziran 2024 Perşembe 09:09
  • Avrupa Konseyi’nden Ankara'ya çağrı: 'Kavala ve Demirtaş serbest bırakılsın, Türkiye AİHM kararlarına uymalı'19 Haziran 2024 Çarşamba 15:45
  • Türkiye'de bayram tatilinin 4 günlük kaza bilançosu: 26 ölü, 5 bin 345 yaralı19 Haziran 2024 Çarşamba 15:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti