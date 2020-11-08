  • BIST 1.192
  • Altın 534,943
  • Dolar 8,5315
  • Euro 10,1291
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 1228 test, 2 yeni vaka

Türkiye'den ilk Joe Biden açıklaması

»
"Türkiye, ABD'nin yeni yönetimiyle çalışmayı sürdürecektir"
Türkiye'den ilk Joe Biden açıklaması

Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, resmi olmayan sonuçlara göre, ABD'nin yeni Başkanının Joe Biden seçilmesi üzerine, "Türkiye ABD'nin yeni yönetimiyle çalışmayı sürdürecektir" dedi.

Habertürk'ün aktardığına göre, Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden'a yönelik ilk kez açıklamada bulundu.

Katıldığı canlı yayın programında açıklamada bulunan Oktay, "Türkiye, ABD'nin yeni yönetimiyle çalışmayı sürdürecektir" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • T.C. Merkez Bankası Başkanı görevinden alındı07 Kasım 2020 Cumartesi 09:37
  • Ankara'da Biden hazırlığı06 Kasım 2020 Cuma 22:42
  • Vedat Milor, ‘Bir aydın olarak iktidara tepkisizliğinizin Hürriyet’te yazmanızla bir alakası var mı’ sorusunu yanıtladı: Güzel bir soru...06 Kasım 2020 Cuma 21:21
  • Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 5 kuruşluk tazminat davası06 Kasım 2020 Cuma 21:15
  • ‘Süt banyosu’na tutuklama06 Kasım 2020 Cuma 20:47
  • Türkiye'de Son 24 saat: 2 bin 436 yeni hasta, 83 can kaybı; 1914 kişi iyileşti06 Kasım 2020 Cuma 19:49
  • Cumhurbaşkanı Tatar,Ersan Saner’i yarın saat 10.30’da kabul edecek06 Kasım 2020 Cuma 18:31
  • RTÜK'ten bazı dizi ve televizyon programlarına ceza06 Kasım 2020 Cuma 13:52
  • Soylu'dan Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama06 Kasım 2020 Cuma 13:51
  • Abdulkadir Selvi elindeki son seçim anketini açıkladı06 Kasım 2020 Cuma 13:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti