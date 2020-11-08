Türkiye'den ilk Joe Biden açıklaması

Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, resmi olmayan sonuçlara göre, ABD'nin yeni Başkanının Joe Biden seçilmesi üzerine, "Türkiye ABD'nin yeni yönetimiyle çalışmayı sürdürecektir" dedi.
Habertürk'ün aktardığına göre, Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden'a yönelik ilk kez açıklamada bulundu.
Katıldığı canlı yayın programında açıklamada bulunan Oktay, "Türkiye, ABD'nin yeni yönetimiyle çalışmayı sürdürecektir" dedi.
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