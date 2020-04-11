Türkiye'den İngiltere'ye tıbbi yardım malzemesi gönderildi

Türkiye, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında İngiltere'ye tıbbi malzeme yardımı gönderdi.

AA'da yer alan haberde, maske, N95 maske ve tulumdan oluşan yardım malzemelerinin Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan A400M tipi kargo uçağıyla İngiltere'ye gitmek üzere yola çıktığı belirtildi.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, İngiltere 65 bin 872 hasta ile dünyada en fazla koronavirüsün görüldüğü sekizinci ülke; Türkiye ise 42 bin 282 hasta ile dokuzuncu ülke konumunda bulunuyor.

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle şu ana kadar yaklaşık 8 bin kişi hayatını kaybetti. Türkiye'deki can kaybı ise 908.