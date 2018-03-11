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Türkiye’den İsrail’e kınama

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Türkiye’den İsrail’e kınama
Türkiye’den İsrail’e kınama geldi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, terör eylemlerine karışan veya İsrail devletinin güvenliğini ihlal eden fiillerde bulunan kişilerin daimi oturum izinlerini iptal etme yetkisi veren kanun tasarısının parlamentoda kabul edilmesini kınadı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail içişleri bakanına terör eylemlerine karışan veya İsrail devletinin güvenliğini ihlal eden fiillerde bulunan kişilerin daimi oturum izinlerini iptal etme yetkisi veren bir kanun tasarısının İsrail Parlamentosunda kabul edilmesinin kınandığı bildirildi.

Açıklamada, “1967’de Doğu Kudüs’ü işgalinden bu yana binlerce Filistinlinin Kudüs’te oturma izni iptal edilmiştir. İsrail’in, Filistinlilerin temel insan haklarını hiçe sayarak Doğu Kudüs’ün demografisini değiştirme çabalarını artırma niyetini ortaya koyan bu gayrimeşru adımı reddediyoruz” ifadelerine yer verildi.

İsrail Meclisi, içişleri bakanına, “terör örgütleri” olarak nitelediği gruplar ile bağlantısı olduğu tespit edilen Kudüslü Filistinlilerin oturum belgelerini iptal etme yetkisi veren yasa tasarısını onaylamıştı.

Daha önce ilk oylaması yapılan söz konusu tasarı mecliste ikinci ve üçüncü kez oylanarak kanunlaştı.

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