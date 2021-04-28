Türkiye'den kaynak gelmez ize Cuma günü maaş yok!

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Ada TV ekranlarında yayınlanan ‘Günaydın Ada’ adlı programa katılarak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sıkıntılı bir süreç içerisinden geçildiğini dile getiren Oğuz, geçtiğimiz 3 ayın kamu çalışanlarının hayat pahalılığı ödeneğinin ötelenerek, maaş ödemelerinin gerçekleştirildiğini fakat bu ay ödeneğin maaşlara yansıtılacağını belirtti.
Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan 2021 Mal ve İktisadi İş Birliği Protokolü’nün prosedürlerinin bugün yarın tamamlanmasının beklendiğine işaret ederek, “Bir kaynak girişi bekliyoruz. Türkiye’den kaynak gelmezse Cuma günü kamu maaşlarını ve belediye katkılarını ödeyemeyiz…” şeklinde konuştu.
Maliye Bakanı Oğuz, Sosyal Sigortalar Dairesi’nden maaş alan kişilerin ise ödemelerinin gerçekleştirileceğini de açıkladı.
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