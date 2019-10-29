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Türkiye’den kaza kırım ekibi geliyor

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan Geçitkale Havalanında meydana gelen uçak kazası ile ilgili BRT’ye açıklamada bulundu.
Türkiye’den kaza kırım ekibi geliyor

Bakan Atakan Türkiye’den kaza kırım ekibinin yarın ülkeye gelerek detaylı incelemede bulunacağını söyledi.

Olay yerinde bulunan Bakan Atakan şuan bir ekibin kaza ile ilgili araştırma yaptığını ancak daha detaylı bir incelemenin yarın ülkeye gelecek kaza kırım ekibi ile yapılacağını belirtti.

Atakan, Kaza kırım ekiplerinin çalışması sonrası detaylara hakim olacaklarını da ifade etti.

Bu arada Bakan Atakan sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Hava Sporları Federasyonu’na ait bir ultralight hava aracının bugün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle geçirdiği kazada iki deneyimli havacıyı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirtti.

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