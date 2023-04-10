Türkiye'den KKTC'nin ABD denizaltısının Güney Kıbrıs limanına demirlemesine yönelik açıklamasına destek

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, KKTC ile de birçok kez vurgulandığı gibi, ABD'nin Kıbrıs Adası'ndaki dengeyi bozma pahasına attığı ve Güney Kıbrıs’ın silahlanmaya teşvik eden adımların, bölgenin istikrarına ve Kıbrıs meselesinin adil, sürdürülebilir ve kalıcı çözümüne hiçbir şekilde katkıda bulunmadığı belirtildi.

Ayrıca KKTC'nin, "ABD'ye ait USS San Juan denizaltısını Güney Kıbrıs’ın limanlarından birine demirlemesi ve Güney Kıbrıs’ın silahlanma faaliyetleri" konusunda yaptığı açıklamanın desteklendiği vurgulanarak, "ABD'yi bir kez daha bu politikalarını gözden geçirmeye çağırıyor; ülkemizin her şart ve koşulda, garantörlüğün verdiği sorumluluk çerçevesinde, KKTC'nin hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunmaya devam edeceğini hatırlatmak istiyoruz." ifadelerine yer verildi.