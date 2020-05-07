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Türkiye’den KKTC’ye 30 Tarım işçisi geliyor

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Türkiye’den gelen işçilerin gerekli karantina koşullarını yerine getirmesine, bu aşamada oluşacak giderlerin işçileri getirecek çiftçiler tarafından karşılanmasına ve bu işçilerin 90 gün içinde işlerini bitirip ülkelerine dönmelerine karar verdi.
Türkiye’den KKTC’ye 30 Tarım işçisi geliyor

Resmi Gazete’de “Türkiye Cumhuriyeti'nden Tarım İşçisi (biçerdöver ve traktör

operatörü) Getirilmesi” başlığıyla yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı şöyle: “Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, ülkemizde kuru ziraat hasat faaliyetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için Türkiye Cumhuriyeti'nden ekli listede üreticiyi getirecek üretici ismi, gelecek operatörlerin adı - soyadı, kimlik numarası ve geleceği bölgesi belirtilen biçerdöver ve traktör operatörlerinin getirilmesine, bu işçilerin gerekli karantina koşullarını yerine getirmesine, bu aşamada oluşacak giderlerin işçileri getirecek çiftçiler tarafından karşılanmasına ve bu işçilerin 90 gün içinde işlerini bitirip ülkelerine dönmelerine karar verdi.1_5.jpg

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