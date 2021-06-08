Türkiye'den KKTC'ye 50 bin doz Sinovac aşısı geleceği açıklandı

Başbakan Ersan Saner, Türkiye’den aşı temini konusunda bir açıklama yaptı. Saner, “Bu akşam saatlerinde ülkemize 50 bin doz Sinovac aşısı geliyor” dedi.

Başbakan Ersan Saner, Türkiye’den aşı temini konusunda bir açıklama yaptı. Saner, “Bu akşam saatlerinde ülkemize 50 bin doz Sinovac aşısı geliyor” dedi.

Başbakan açıklamasında şunları kaydetti:

“Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla bu akşam saatlerinde ülkemize 50 bin doz Sinovac aşısı geliyor. Anavatan Türkiyemize ve Sayın Erdoğan’a halkım adına şükranlarımı sunuyorum.

Türkiye’nin ülkemiz insanın en az yüzde 70’inin Sonbahar aylarına kadar aşılanması için sağladığı katkılar devam ediyor.

Bu bağlamda 50 bin doz sinovac aşısı bu akşam ülkemize gelmiş olacak.

Bu 50 bin doza ilaveten aşılama işlemi devam ettikçe önümüzdeki dönemlerde yeni partilerin ülkemize gönderilmesi söz konusu olacak.

Hedef, covid 19 salgını ile başarılı bir şekilde sürdürülmekte olan mücadeleyi en iyi şekilde sonuçlandırmak, Sonbahar aylarına kadar halkımızın en az yüzde 70 aşılanmasını sağlamak ve yükseköğrenim ile turizm sektörlerinin tam kapasite devreye girmelerini temin etmektir.

Kovidle mücadelemizde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya da yakın ilgileri nedeniyle teşekkür ediyorum.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu süreci Anavatan Türkiye’nin destekleriyle başarıyla tamamlayacaktır.”