Türkiye’den KKTC’ye 500 milyon dolar "kredi desteği"

Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 500 milyon dolar kredi sağlamasına yönelik anlaşma Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kredinin amacı, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan ekonomik ve mali işbirliği anlaşmalarındaki hükümlerin yerine getirilmesi olarak belirtildi.

Buna göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti en fazla 500 milyon dolar miktarındaki krediyi ödemeye 3 yıl sonra başlayacak.

Kredi 14 taksit olarak 6 ayda bir ödenecek.