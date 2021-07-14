  • BIST 1.346,840
  • Altın 502,64
  • Dolar 8,5900
  • Euro 10,1400
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKABM raportörü: Batı Şeria’daki İsrail yerleşimleri savaş suçu

Türkiye’den KKTC’ye 500 milyon dolar "kredi desteği"

» »
Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 500 milyon dolar kredi sağlamasına yönelik anlaşma Resmi Gazete’de yayımlandı.
Türkiye’den KKTC’ye 500 milyon dolar "kredi desteği"

Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 500 milyon dolar kredi sağlamasına yönelik anlaşma Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kredinin amacı, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan ekonomik ve mali işbirliği anlaşmalarındaki hükümlerin yerine getirilmesi olarak belirtildi.

Buna göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti en fazla 500 milyon dolar miktarındaki krediyi ödemeye 3 yıl sonra başlayacak.

Kredi 14 taksit olarak 6 ayda bir ödenecek. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Talat: Erdoğan 20 Temmuz'da dünyaya meydan okursa durum daha da kötüleşecek13 Temmuz 2021 Salı 19:17
  • 20 Bin test, 87 yerel,103 vaka,57 taburcu13 Temmuz 2021 Salı 18:56
  • Kuzey Kıbrıs'ta Bayram Tatili 9 gün olabilir!13 Temmuz 2021 Salı 18:18
  • Başbakan Saner'den Açıklama!13 Temmuz 2021 Salı 18:00
  • Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler Komitesi’nden Anıtkabir’e Ziyaret13 Temmuz 2021 Salı 17:33
  • İEZB Başkanı Kırmızı: “Akaryakıta 1 Ayda 4’üncü Kez Yapılan Zam Kabul Edilemez”13 Temmuz 2021 Salı 17:32
  • T&T Ercan Havalimanı’nın Önündeki Yol Çizgileri Boyandı13 Temmuz 2021 Salı 16:29
  • Bafra Gıda 10. Yılını Coşkuyla Kutladı13 Temmuz 2021 Salı 16:25
  • Dışişleri Bakanlığı talihsiz açıklamalarına AB'yi de ekledi13 Temmuz 2021 Salı 16:17
  • HP Milletvekili Tolga Atakan Açıklama Yaptı13 Temmuz 2021 Salı 15:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti