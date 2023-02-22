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Türkiye'den KKTC'ye gelecek depremzede öğrenciler için indirimli bilet

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"THY, depremzede öğrencilerin Kıbrıs’a ulaşımı için özel bir paket hazırladı"
Türkiye'den KKTC'ye gelecek depremzede öğrenciler için indirimli bilet

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye’de yaptığı görüşmeler sonucunda Türkiye'den KKTC'ye gelecek depremzede öğrenciler için özel bir paket hazırlandığını duyurdu.

Türk Hava Yolları'nın 23 Şubat-10 Mart tarihleri arasında KKTC'ye gelecek depremzede öğrenciler için İstanbul, Ankara, Antalya ve Adana'yı ulaşım merkezi olarak tespit ettiğini belirten Bakan Arıklı, "Depremzede öğrenciler bulundukları ilden Ankara, İstanbul, Antalya ve Adana'ya ücretsiz, ilk 3 Merkezden Ercan' a 881 TL 'ye, Adana’dan ise 571 TL’ye gelebileceklerdir." ifadelerini kullandı.

 Erhan Arıklı'nın açıklamasının tamamı şöyle:

Bilindiği gibi Hükümetimiz deprem felaketine uğrayan 10 ilden ülkemiz üniversitelerinde okuyan yaklaşık 10.000 civarındaki öğrencinin öğrenimlerine devam edebilmeleri için, bir dizi çalışmalar yapmaktadır.

Bu doğrultuda Türkiye’de yaptığımız görüşmeler sonunda THY, Depremzede Öğrencilerin Kıbrıs’a ulaşımı için özel bir paket hazırlamıştır.

THY, 23 Şubat-10 Mart tarihleri arasında KKTC ye gelecek Depremzede öğrenciler için İstanbul, Ankara, Antalya ve Adana'yı ulaşım merkezi olarak tespit etmiştir.

Buna göre, Depremzede öğrenciler bulundukları ilden Ankara, İstanbul, Antalya ve Adana'ya ücretsiz, ilk 3 Merkezden Ercan' a 881 TL 'ye, Adana’dan ise 571 TL’ye gelebileceklerdir.

Benzer bir uygulamanın Pegasus Havayolları tarafından da yapılması için firma yetkilileri ile görüşülmüştür.

Depremzede öğrencilerimize saygı ile duyurulur...

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