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Türkiye’den KKTC'ye gelen aşı miktarı toplam 340 bin doza ulaştı

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye’den KKTC’ye 50 bin doz daha Sinovac aşısı geldiğini açıkladı.
Türkiye’den KKTC'ye gelen aşı miktarı toplam 340 bin doza ulaştı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’den KKTC’ye 50 bin doz daha Sinovac aşısı geldiğini açıkladı.

Bakanlık saat 23.00’te yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamında KKTC’ye 50 bin doz daha Sinovac aşısının bu gece Türkiye Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Ercan Havalimanı’na taşındığını ve aşıların bakanlık yetkililerine teslim edildiğini duyurdu.

Böylece Türkiye’den KKTC'ye gelen aşı miktarı 340 bin doza ulaştı.

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