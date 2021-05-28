Türkiye'den KKTC'ye HİBE denilmişti ama Santraller Kiralanıyor!

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'na hibe olarak verileceği söylenen 2 adet elektrik santralinin hibe yerine KIB-TEK'e kiralanacağı öğrenildi.

Meclis Genel Kurulu'nda da gündeme gelen konu hakkında henüz daha Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan kamuoyunu tatmin eden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Teknecik'te henüz daha sözleşmesi imzalanmamış Jenaratörler için ihaleye çıkılmadan yer hazırlığına başlandı

SÖZLEŞME İMZALANMADI

Hibe diye söylenen ancak sonrasında kiralanacağı ortaya çıkan 2 adet eski tip dizel yakıtlı santraller için ise henüz daha taraflar arasında bir sözleşme imzalanmadı. Sözleşmedeki tutar ise henüz kamuoyuna açıklanmış değil.

Sözleşmenin Bakanlıklar arasında mı yoksa Kurumlar arasında mı imzalanacağı ise halen belirsizliğini koruyor.

İHALESİZ HAZIRLIK

Kıb-TEK'de tüm bunlar yaşanırken olası bir sözleşme ile kiralanacak olan santrallerin yerleştirileceği yer için Teknecik'te hazırlık da başladı.

Teknecik'te henüz daha sözleşmesi imzalanmamış olan santraller için başlayan hazırlık için de herhangi bir ihaleye çıkılmadığı öğrenildi. Teknecik'te başlayan hazırlık için yaklaşık olarak 1 Milyon TL bir ücret ödeneceği de belirtiliyor.

ELDEN TEKLİF

Henüz daha kira sözleşmesi imzalanmamış olan santraller için KIB-TEK'in kalbi olan Teknecik'te yapılmaya başlanan hazırlık için daha sonradan elden teklif alındığı da öğrenildi.

EL-SEN AÇIKLAMA YAPTI SORULAR SORDU

HİBE DEĞİL KİRA

Türkiye Cumhuriyetinden hibe edileceģi duyurulan (2020'de) 2 adet , toplam 50 megavat gücünde jeneratörlerin , meclisde kendisine yöneltilen bir soru üzerine, HİBE DEĞİL KİRA olacağını ileten enerji bakanı Arıklı ; Ankara temaslarında hibenin teknik olarak mûmkùn olmayacağînı kendilerine söylediklerini iletti.

Hibe kira mı oldu ?

ilgili sözleşmeyi sunmakdan, içeriğini iletmekden kaçınan enerji bakanı , net olarak olası alım garantisi ve kira bedeli konularından neden bahsetmiyor. Enerjide pahalılığın başlıca sebeplerinden olan , mevcut alım garantili sözleşme ile özel enerji üreticisi Ak-sa'nın durumu ortadadır. ilgili jenaratör yerlerinin hazırlandığını ileten

ENERJİ BAKANINA SORUYORUZ

Jenaratör yerlerinin hazırlama maliyeti nedir ? Hangi ihale ile verildi ?

Bir Ak-sa daha kurulmasına ve toplumun sömürülmesine asla müsade etmeyeceģiz.

Dizel santrallardaki yedek parça vb.sıkıntıları El-sen olarak defalarca iletmemize rağmen,geç kalınacaģını sùrekli olarak dile getirmemizle birlikte bir çok konu gibi dikkate alınmadı ve somut adım atılmadığı gibi

açılmış durumda olan ihaleler de iptal edilerek ,yerine özellikle ùretimde acil ihtiyaç olacak ihaleler bile açılmadı.

Sn.bakan pik yûklerin yaklaştığı bu günlerde (yaz aylarında) acil alım yapılması gerektiğini bıçağın kemiğe dayanması ile hatırladı. Bu vesile ile kamu ihale yasası da bir kez daha hiçe sayılmaya çalışılarak ve bunun yanında farklı strateji ile de ilerlemeye çalışıp meclise yasa değisiklik tasarısı sunuluyor.

ilgili durumun sebebi yine sn.enerji bakanıdır. ihaleleri iptal edip yeni ihalelere çıkmaması ile vurgun var kelimesinin arkasına saklanarak ,

650 emekciyi de zan altında bırakarak. Zamanında açılmayan, iptal edilen ihaleler nedeni ile gúnlúk işlerle alakalı alım ihtiyaçları dahil acil durumuna gelmiş ve benzer sıkıntıların da her geçen gün artmasına sebep olmuştur.

Özellikle hükümet edenlerin ve enerji bakanının tavrı net olarak ortadır. Bir kez daha iletiyoruz ki Bir an önce aklımızla dalga geçmeyi bırakıp, daha ekonomik ve daha temiz enerji için bilimsel çalışmalarla ; şeffaf ,bağımsız raporlarla,yerli úretim ve yerli istihdamlara destek olacak projelerle hareket etmelerini ve yatırım aciliyetini tekrarlıyoruz.

El-sen olarak özellikle toplum geleceği adına

Daha temiz, daha ucuz enerji için

üretmeye, iletmeye ve mücadele etmeye devam edeceģimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın.

Sağlıkla kalın.

El-sen yönetim kurulu (a)

Basın sekreteri Kazım Sakinoğlu.