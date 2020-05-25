Türkiye'den KKTC'ye ilk uçuş 1 Haziran'da planlanıyor

Türkiye’nin hangi ülkeye uçuşları ne zaman başlatmayı planladığı netleşmeye başladı. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın yürüttüğü ortak çalışmayla oluşturulan listeye göre, uçuşların başlayacağı ilk ülke Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olacak.

Kıbrıs’a dönük ilk uçuşun 1 Haziran’da yapılması planlanıyor. Açılacak ilk yabancı ülkeler Yapılan planlamaya göre 10 Haziran’da ise Bahreyn, Bulgaristan, Katar ve Yunanistan uçuşlarına başlayacak.

15 Haziran tarihine gelindiğinde ise; Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Çekya, İsviçre, Japonya, Kuzey Makedonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya ve Sırbistan uçuşları yapılmaya başlanacak. Hollanda ve Kazakistan uçuşlarının 20 Haziran’da başlaması planlanırken, İskandinav ülkeleri ve Güney Kore için belirlenen tarih ise 22 Haziran olarak öngörüldü.

En son ABD uçuşları başlayacak Çin, Ukrayna, Moldova, Özbekistan, Kanada ve İsveç’in de aralarında yer aldığı bir grup ülke için 1 Temmuz tarihi belirlenirken, Rusya, Birleşik Krallık, İsrail, Lübnan için 15 Temmuz; İtalya, İspanya, İran, Irak, Suudi Arabistan için 1 Ağustos tarihi belirlendi.

Planlamaya göre, uçuşların en son başlayacağı ülke ise 1 Eylül tarihinde uçulması planlanan ABD oldu.