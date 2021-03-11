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Türkiye'den KKTC'ye rekor için yüzecek

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Sporcu Alper Sunaçoğlu Türkiye'den KKTC'ye rekor için yüzecek
Türkiye'den KKTC'ye rekor için yüzecek

Sporcu Alper Sunaçoğlu Türkiye'den KKTC'ye rekor için yüzecek.

Sunaçoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

Türkiye'den KKTC 'ne yüzerek gidip yüzerek geri dönüş yapacak olduğum dünya rekoru projemizle ilgili ilk deneme yüzüşümüz ,

Mersin ile Silifke arasında Yani Türkiye ile Kıbrıs mesafesi ile aynı mesafede ( GPS destekli )

18 Mayıs 2021 tarihinde basın mensubu ve gözlemci nezaretinde yapılacaktır.

Hem 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramında bir etkinlik yapmış olacağız hem de Kıbrıs Dünya Rekoru öncesinde eksiklerimizi test edeceğimiz bir antrenman yapmış olacağız

Sponsor olmak isteyen kişi veya kurumlar teknemizde konuk olabilir gözlemci bulundurabilir.

2010 senesinde Türkiye'den KKTC'ne 78 km'yi 26 saat 15 dk da yüzerek rekor kırmıştım. 10 sene içinde rekorumu kırabilen çıkmadı .Şimdi hem kendi rekorumu kıracağım hem de dünya rekoru kıracağım inşallah.

Başlangıç yer ve saati basın açıklaması ile tüm haber ajanslarına iletilecektir.

Basın mensupları ve kıymetli kamuoyuna saygıyla duyurulur

 

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