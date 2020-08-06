  • BIST 1.092
  • Altın 467,991
  • Dolar 7,0795
  • Euro 8,4011
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKA1220 test, 4 pozitif vaka

Türkiye'den KKTC'ye tıbbi malzeme yardımı

» »
Türkiye'den KKTC'ye tıbbi malzeme yardımı
Türkiye'den KKTC'ye tıbbi malzeme yardımı

Ankara'da 8 Temmuz'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma"nın yürürlüğe girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye, KKTC'ye 5 ambulans, 10 vantilatör, 20 bin PCR tespit kiti, 20 bin viral nükleik asit izolasyon kiti, 100 bin cerrahi maske, 50 bin N95 Maske, 20 bin tulum, 2 kabinli PCR cihazı hibe edecek.

Resmi Gazete'de ayrıca, 6 Temmuz'da Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma"nın yürürlüğe girmesine ilişkin karar da yayımlandı.

Anlaşma doğrultusunda Türkiye Azerbaycan'a 30 vantilatör, 35 bin tulum, 50 bin N95 maske, 100 bin cerrahi maske, 5 bin gözlük, 200 bin eldiven ile 40 bin kutu ilaç bağışında bulunacak.

Ankara'da 7 Temmuz'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Mutabakat Zaptı"nın yürürlüğe girmesine ilişkin karar da Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre, Türkiye Kırgızistan'a 20 vantilatör cihazı, 50 bin N95 maske, 100 bin cerrahi maske, 35 bin tulum, 2 bin siperlik, 20 bin PCR tespit kiti, 20 bin viral nükleik asit izolasyon kiti, 10 bin kutu ilaç, 50 el tipi oksijen konsantratörü hibe edecek.

Ankara'da 1 ve 7 Temmuz tarihlerinde Türkiye ve Kazakistan arasında imzalanan sağlık alanında hibe yapılmasına dair mutabakat zabıtlarının yürürlüğe girmesi hakkındaki Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre de Türkiye Kazakistan'a 3 ventilatör hibe edecek.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • dETAY Gazetesi bugün ne manşet attı? 6 Ağustos 2020 Perşembe06 Ağustos 2020 Perşembe 09:04
  • Başbakan Tatar: Seçimden zaferle çıkacağız06 Ağustos 2020 Perşembe 08:56
  • Siber: “9 yıl önce de kayıt tutmanın önemine vurgu yapmıştım”06 Ağustos 2020 Perşembe 08:47
  • Rogers: “Her bölgede 'rastgele' PCR testleri için geç kalmıyor muyuz?”06 Ağustos 2020 Perşembe 08:43
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar06 Ağustos 2020 Perşembe 08:02
  • Özgöçmen: Haklı talebimiz masada verilmezse sokakta alınacaktır05 Ağustos 2020 Çarşamba 20:00
  • Arıklı: Anketler Akıncı'nın ikinci tura kalacağını gösteriyor. İkinci turda Akıncı'nın karşısında kim varsa onu destekleyeceğiz05 Ağustos 2020 Çarşamba 19:48
  • Narkotikten büyük operasyon!05 Ağustos 2020 Çarşamba 19:32
  • Erhürman: Aklımızla dalga geçmeyiğn bari!05 Ağustos 2020 Çarşamba 19:21
  • Saner: UBP KKTC halkının iradesinin dıştan müdahalesiz Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yansımasını istiyor05 Ağustos 2020 Çarşamba 19:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti