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Türkiye'den manzaralar:200 kişilik işçi kadrosuna 52 bin başvuru: 45 bini üniversite mezunu

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Adana Büyükşehir Belediyesi’nin 200 eleman alımı için açtığı ilana, 45 bini üniversite mezunu toplam 52 bin kişi başvurdu.
Türkiye'den manzaralar:200 kişilik işçi kadrosuna 52 bin başvuru: 45 bini üniversite mezunu

Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre Adana’da operatör şoför, ağır vasıta şoförü, büro elemanı ve park-bahçelerde görevlendirmek için 200 işçi alımı için ilan açıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, başvurular devam ettiği için sayının artabileceğini ifade etti.

Karalar şöyle konuştu: “200 eleman alacağız, şu ana kadar 52 bin kişi başvurdu. Bunların yüzde 90’ını da üniversite mezunları oluşturuyor. Şimdi bu üniversite mezunlarına hangi işi vereceğiz? Bir kere uzmanlık alanları farklı. Mesela kadın, erkek sosyal bilimler mezunu başvuruyor, onu park bahçelerde mi görevlendireceğiz, ağır vasıta şoförü olarak mı? Bu kadar çok üniversite kurulursa ve ona göre iş alanı yaratılmaz ise ülkenin geleceği nokta bu olur. Gençler ne yapsın, çaresiz. Biz de mümkün olduğunca el uzatmaya çalışıyoruz ama bir noktadan sonra tıkanıyor. Biz de, belediyeler olarak bunun altında eziliyoruz.”

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