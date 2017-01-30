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Türkiye'den May'e olumsuz yanıt!

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Türkiye'den May'e olumsuz yanıt!
Haberde, İngiltere’ye göre üsler konusunun görüşmeye açık bir konu olmadığı, görüşmede dile getirildiği kaydedildi.

İngiltere ve Almanya’nın Kıbrıs sorununda hareketlilik yaşanması girişimlerinde bulundukları, İngiltere Başbakanı Teresa May’in geçtiğimiz gün Ankara’ya gerçekleştirdiği ziyaret ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in ise önümüzdeki günlerde yapacağı ziyaretin bu çerçevede olduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi “Ankara Kimseyi Dinlemiyor – Kapılar Sımsıkı Kapalı” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, yabancı ülkelerin Kıbrıs sorununda hareketlilik yaşanması için Türkiye’ye yönelik girişimler gerçekleştirdiklerini, bunlardan ilkinin İngiltere Başbakanı Teresa May’in geçtiğimiz gün Ankara’ya gerçekleştirdiği ziyaret olduğunu yazdı.

Gazete, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in de önümüzdeki günlerde Ankara’ya gideceğini ve Kıbrıs sorununu da gündeme getirmesinin beklendiğini belirtirken, İngiltere Başbakanı May’in temaslarında garantiler konusunu gündeme getirdiğini savundu.

Habere göre May, adadaki iki toplumun talep etmesi dışında, herhangi bir garantörlük sisteminde yer almayacaklarını Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletirken, İngiltere’nin adadaki üsleri konusunu ise ayrı tuttu.

Haberde, İngiltere’ye göre üsler konusunun görüşmeye açık bir konu olmadığı, görüşmede dile getirildiği kaydedildi.

May’in Türkiye’den olumsuz yanıt aldığını öne süren gazete, Almanya Başbakanı Merkel’in de Perşembe günü Türkiye’ye yapacağı ziyarette Kıbrıs sorununun AB ile ilişkili konularını gündeme getirmesinin beklendiğini yazdı.

Gazete, Türkiye’nin, Kıbrıs sorununun çözümü sonrasında adadaki dört özgürlüğün Türkiye vatandaşları için de geçerli olmasını istediğini, Almanya ve diğer üye devletlerin ise, bunun örnek teşkil edeceği gerekçesiyle buna olumsuz baktıklarını ileri sürdü.

Öte yandan gazete, müzakereciler Andreas Mavroyannis ve Özdil Nami’nin  bugün bir araya geleceklerini ve ağırlıklı olarak liderlerin bir sonraki görüşmesinin hazırlıklarını yapacaklarını belirtti.

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