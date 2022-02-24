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Türkiye'den Montrö Boğazlar Sözleşmesi Açıklaması: Tüm Senaryolar Çalışıldı, Hazırlıklar Yapıldı

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Türkiye'den Montrö Boğazlar Sözleşmesi Açıklaması: Tüm Senaryolar Çalışıldı, Hazırlıklar Yapıldı
Türkiye'den Montrö Boğazlar Sözleşmesi Açıklaması: Tüm Senaryolar Çalışıldı, Hazırlıklar Yapıldı

Son dakika: Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş hakkında konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Montrö Boğazlar Sözleşmesi tartışmalarıyla ilgili olarak "Tüm senaryolar çalışıldı, önümüze gelecek çeşitli durumlarla ilgili hazırlıklar yapıldı" dedi.

Rusya'nın operasyon başlattığı Ukrayna'yla ilişkin Türkiye'nin duruşu ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi tartışmalarıyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın harekatı hakkında açıklamalarda bulunan Çelik, "Dün sayın Cumhurbaşkanımızın sayın Putin'le kapsamlı bir görüşmesi oldu. Sayın Putin kendi bakış açısından olayın safahatını sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştı. Bugün itibariyle uluslararası hukuku ağır biçimde ihlal edildi. Haksız ve hukuksuz eylemdir. Çok vahim sonuçları olacaktır. İlk baştan itibaren Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden yana olduğumuzu, ilkelerimiz gereği güçlü şekilde savunacağımızı ifade ettik." dedi.

 

"TÜRKİYE, NATO ÜYESİ OALRAK TUTUMUNU SÜRDÜRECEKTİR"

Türkiye'nin NATO müttefiki olduğunu belirten Çelik "Toprak bütünlüğü ve siyasi birliğin korunması için üstüne düşenin yapılacağını söylenmişti. Kuşkusuz bu saldırganlığın sonuçlarını tümüyle reddettiğimizi ifade etmek istiyorum. Bir yandan NATO, Rusya ve Ukrayna ile ilişkilerimiz var. Türkiye bir NATO müttefiki olarak burada. Şimdiye kadar yapıcı tutum sürdürdü. Bundan sonra da NATO üyesi olarak bu tutumunu sürdürecektir. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde savunmaya devam edeceğiz." ifadelerine verdi.

"TÜRKİYE'Yİ YAKINDAN İLGİLENDİREN DURUMLAR VAR"

Çelik, sözlerini "Bu dosya içerisinde Türkiye'yi yakından ilgilendiren durumlar var. Kırım Tatarı kardeşlerimizin durumları, onların içindeki bulundukları hal ile yakından ilgiliyiz. Ukrayna Parlamentosu'ndaki Kırım Tatarı milletvekilleriyle yakından temas içindeyiz. Ukrayna'daki vatandaşlarımızla yakın temas içindeyiz. Oradaki diplomatik misyonlarımız görevlerine devam ediyorlar. Bu gün maalesef bir vatandaşımızın yanlış yaklaşımı video olarak yayıldı. Diplomatik misyonumuz görevlerinin başındadır. Oradaki devlet görevlilerimiz vatandaşlarımızın hizmetindedir" diyerek sürdürdü.

"BÜTÜN SENARYOLAR ÇALIŞILMIŞTIR"

Montrö Boğazlar Sözleşmesi tartışmalarıyla ilgili Çelik, " Karadeniz'in güvenliği kapsamlı bir şekilde değerlendiriliyor. Montrö Sözleşmesi'nin bu tip durumda Türkiye'nin kararları açısından ne anlama geldiği konusunda bütün senaryolar çalışılmıştır. Önümüze gelecek çeşitli durumlarla ilgili hazırlıklar tamamlanmıştır, projeksiyonlar yapılmıştır. Hukuki açıdan çalışmalar yapılmıştır. Süreci takip etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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